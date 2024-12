Trudeau responde tarde y critica victoria de Trump: retrocedieron derechos de mujeres

Toronto, 11 de diciembre (AP/La Opinión).– La ríspida relación entre Justin Trudeau y Donald Trump escribió una nueva página, luego de que el Primer Ministro de Canadá dijo que la derrota de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos fue un revés para el progreso de las mujeres y citó varios incidentes recientes que, según él, sugieren que los derechos de las mujeres están siendo atacados por fuerzas políticas “regresivas” y “reaccionarias”.

Este mismo día, el Primer Ministro de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, informó que ese lugar dejará de mandar energía hacia Estados Unidos en caso de que el virtual Presidente electo Donald Trump imponga aranceles a todos los productos canadienses.

Los comentarios de Trudeau se dan a raíz de las burlas del republicano, quien llamó al líder canadiense “Gobernador” de un estado de Estados Unidos.

Trudeau, que a finales de octubre viajó a Florida para reunirse con el Presidente electo donde intentó convencerle de que no castigue a Canadá con aranceles del 25 por ciento, afirmó en un evento en Ottawa que hay políticos y “fuerzas reaccionarias” que quieren dar marcha atrás a los derechos de las mujeres.

According to him Trump won because Americans hate women, not because she could barely string an unscripted sentence together. pic.twitter.com/EHjbMxVVwa

“En todos los lados, los derechos de las mujeres y el progreso de las mujeres están bajo ataque, de forma abierta o sutilmente. Quiero que sepan que soy y siempre seré un orgulloso feminista. Siempre tendrán en mí y en mi Gobierno un aliado”, añadió ante una audiencia mayoritariamente feminista.

Trudeau tiene previsto reunirse este miércoles con los jefes de Gobierno de las 11 provincias del país para informarles del plan para invertir mil millones de dólares canadienses para reforzar la seguridad fronteriza.

Trump ha afirmado que aplicará aranceles del 25 por ciento a Canadá y México hasta que cese el flujo de drogas y migrantes indocumentados procedentes de esos dos países.

Tras la amenaza, Trudeau cenó con el Presidente electo en su residencia de Mar-a-Lago. Durante esa cena, Trump bromeó que la solución a los devastadores aranceles que quiere imponer es que Canadá se integre en Estados Unidos como un estado más.

Por otro lado, el Primer Ministro de Ontario amagó con dejar de suplir energía a Estados Unidos si Trump cumple su amenaza de imponer tales aranceles a Canadá.

“Vamos a preparar nuestra lista, y estoy seguro de que las otras provincias también lo harán. Pero llegaremos hasta el final, dependiendo de qué tan lejos llegue esto. Llegaremos al grado de cortarles la energía”, dijo el Premier de Ontario, Doug Ford, después de una reunión con el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau y otros gobernadores provinciales.

Ford afirmó que no desea que suceda esto, pero no estaba confiado en que Canadá pueda evitar los aranceles.

🚨 Doug Ford, the Premier of Ontario, says he’s willing to cut off energy to the United States if Trump follows through on slapping a 25% tariff on Canadian goods:

“We will go to the extent of cutting off their energy—going down to Michigan, and New York and over to Wisconsin.” pic.twitter.com/ms0N65ql4K

— johnny maga (@_johnnymaga) December 12, 2024