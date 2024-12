Trump eleva el insulto: llama “gobernador” a Trudeau y rebaja Canadá a “estado” de EU

Por Rob Gillies

TORONTO (AP).— El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el lunes que los estadounidenses “están comenzando a darse cuenta de que los aranceles sobre los productos canadienses harían la vida mucho más cara”, y aseguró que responderá en caso de que Donald Trump decida seguir adelante con la medida.

Trump respondió más tarde llamando "estado" a Canadá y "Gobernador" a Trudeau.

En un evento organizado por la Cámara de Comercio de Halifax, Trudeau también afirmó que tratar con Donald Trump en temas comerciales será “un poco más desafiante” que la última vez, debido a que el equipo del republicano ha presentado ideas mucho más claras sobre lo que quieren implementar de inmediato que después de su primera elección en 2016.

El Presidente electo estadounidense ha amenazado con imponer un arancel del 25 por ciento sobre todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México, a menos que detengan el flujo de migrantes y drogas.

Durante el fin de semana, Trump concedió una entrevista a “Meet the Press”, de NBC, donde dijo que no puede garantizar que los aranceles que propuso sobre los principales socios comerciales de Estados Unidos no aumentarán los precios para los consumidores estadounidenses.

Trump pareció responder a los comentarios de Trudeau con una publicación en redes sociales el lunes por la noche, en la que mencionó la reciente cena de Trudeau en Mar-a-Lago, donde algunos dijeron que Trump bromeó sobre Canadá se convirtiera en el estado 51 de Estados Unidos.

Si Trump cumple con su amenaza de imponer aranceles del 25 por ciento sobre todo lo importado desde México y Canadá, los aumentos de precios que podrían seguir romperían su promesa de campaña de dar un respiro a los estadounidenses de la inflación.

Thank you, Governor Justin Trudeau of the Great State of Canada! pic.twitter.com/wyjxp0rJMz

Los economistas dicen que las empresas tendrían pocas opciones aparte de trasladar los costos adicionales a los consumidores, lo que aumentaría drásticamente los precios de alimentos, ropa, automóviles, alcohol y otros bienes.

La Asociación de Distribuidores de Productos del Campo, un grupo comercial de Washington, ha dicho que los aranceles aumentarán los precios de frutas y verduras frescas, y perjudicarán a los agricultores estadounidenses cuando los países tomen represalias.

Trudeau aseguró que su Gobierno todavía sopesa “las formas correctas” de responder, haciendo referencia a cuando Canadá impuso miles de millones en aranceles en 2018 contra Estados Unidos en respuesta a aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio canadienses.

