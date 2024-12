La Embajada de Canadá en EU insiste: no somos México, es injusto la comparación

Por Rob Gillies

Toronto (AP) — La Embajadora de Canadá en Estados Unidos dijo el domingo que el Primer Ministro Justin Trudeau tuvo éxito en hacer que el Presidente electo Donald Trump y los principales nominados al Gabinete comprendieran que es injusto agrupar a Canadá con México en cuanto al flujo de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.

Kirsten Hillman, Embajadora de Canadá en Washington, dijo a The Associated Press en una entrevista que la cena de Trudeau con Trump el viernes fue un paso muy importante para intentar que Trump dé marcha atrás en la amenaza de imponer aranceles a todos los productos del principal socio comercial estadounidense.

Hillman estuvo en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida y se sentó en una mesa adyacente a la de Trudeau y Trump.

Trump amenazó con imponer aranceles a los productos de Canadá y México si no detienen lo que denominó como el flujo de drogas y migrantes a través de sus fronteras. En una publicación en las redes sociales el pasado lunes dijo que impondría un arancel del 25% a todos los productos que entraran en Estados Unidos procedentes de Canadá y México como una de sus primeras órdenes ejecutivas.

Thanks for dinner last night, President Trump. I look forward to the work we can do together, again. pic.twitter.com/lAWFMTtQt7

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 30, 2024