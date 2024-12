NYT ignora súper laboratorios de Canadá y destaca el “fentanilo mexicano” en portada

A pesar de los recientes descubrimientos de súper laboratorios de fentanilo en Canadá, el New York Times ha enfocado su atención en el "fentanilo mexicano", pasando por alto las instalaciones desmanteladas por la policía canadiense, capaces de producir grandes cantidades de esta droga

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- The New York Times dice hoy en su portada que estudiantes universitarios de química son usados por los cárteles en la producción del “fentanilo mexicano”, justo cuando Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a México y Canadá si no cortan el tráfico de drogas y migrantes por su frontera hacia Estados Unidos.

El diario estadounidense, sin embargo, no ha publicado que las autoridades canadienses localizaron en las últimas semanas –apenas se dio a conocer el triunfo del republicano– gigantescos laboratorios de fentanilo, “los más grandes en la historia” y, a juzgar por las fotos, mucho más sofisticados que los que se requisan en México.

El Times es adversario político de Trump, como es público. En el pasado, ese mismo diario intentó vincular sin éxito al expresidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico y ha sido ubicado como “adversario político de la izquierda” mexicana. El reportaje es firmado por Natalie Kitroeff y Paulina Villegas; la primera es autora de un texto contra López Obrador que provocó una fuerte reacción del exmandatario, quien denunció que se buscaba manchar su imagen desde Estados Unidos.

El reportaje sobre fentanilo mexicano en The New York Times llega en un momento delicado para la nueva Presidenta, Claudia Sheinbaum. México ha sido amenazado por Donald Trump con aranceles del 25 por ciento y el reportaje parece darle la razón al Presidente electo en su visión catastrofista sobre el control de estupefacientes en México.

"En su objetivo de construir imperios de fentanilo, organizaciones criminales están recurriendo a un grupo de talentos inusual: no sicarios ni policías corruptos, pero estudiantes de química en universidades", revela el reportaje del Times, en un inquietante giro en la crisis del fentanilo.

Según el reportaje del diario estadounidense, organizaciones criminales en México están recurriendo a estudiantes de química universitarios para fortalecer su producción de la droga.

El modus operandi: Un reclutador del cártel, disfrazado de conserje, se acerca a un estudiante de segundo año de química en un campus universitario, elogia sus habilidades y le ofrece un puesto en el Cártel.

Los cárteles buscan no sólo producir fentanilo más potente, sino también sintetizar los compuestos químicos necesarios para su fabricación, liberándose de la dependencia de importaciones de China. "Nos hará los reyes de México", afirmó al Times un estudiante de química que ha estado cocinando fentanilo durante seis meses.

El medio entrevistó a siete cocineros de fentanilo, tres estudiantes de química y dos operadores del Cártel de Sinaloa, quienes confirmaron el reclutamiento de jóvenes con conocimientos avanzados en la materia. Estos estudiantes realizan experimentos para mejorar la droga y crear precursores, además de supervisar la producción a gran escala.

De acuerdo con la publicación, la pandemia de COVID-19 parece haber acelerado esta tendencia, con el Cártel de Sinaloa reclutando profesores de química para desarrollar precursores químicos del fentanilo.

El Times asegura que funcionarios estadounidenses han arrestado a varios jóvenes químicos en laboratorios de fentanilo en los últimos años, quienes admitieron estar trabajando en el desarrollo de precursores y en hacer la droga más fuerte.

EL FENTANILO DE CANADÁ QUE EL NYT NO VE

En medio de la crisis política que se vive en Norteamérica por la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles, Doug Ford, el Primer Ministro de Ontario, la provincia más industrial de Canadá, consideró un “insulto” que el Presidente electo de EU compare a su país con México. “Es lo más insultante que nunca he escuchado por parte de nuestros amigos (estadounidenses)”.

Y tiene toda la razón. Canadá es hoy la capital global del fentanilo, una sustancia que produce, distribuye y consume. De hecho, The Telegraph, uno de los diarios más antiguos de Inglaterra, reseñó hace unas semanas cómo la despenalización convirtió a Vancouver, la principal ciudad de la provincia Columbia Británica, “en la capital mundial del fentanilo”.

El reportaje de Sarah Green y Simon Townsley publicado en julio pasado exhibía el tamaño de la tragedia a través del testimonio de Hailey y Larry, dos de los aproximadamente 5 mil consumidores activos de drogas que residen en el Downtown Eastside de Vancouver, un corredor de 10 cuadras que atraviesa el corazón de la ciudad a lo largo de Hastings Street.

—Hailey, ¿estás bien? Tienes que comunicarte conmigo —le decía Larry.

—Sí, me siento bien —le respondió ella.

—Está bien, quédate quieta

“Con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, Larry, de 32 años, hace girar la aguja de la jeringa antes de agacharse sobre su amiga e inyectarle una mezcla de fentanilo y benzodiazepinas en una vena prominente del cuello. Hailey, de 38 años, está tumbada en un pavimento sucio, rodeada de grafitis, suciedad y otros consumidores de drogas. Inhala profundamente, se acurruca en posición fetal y se chupa el pulgar para contener la respiración. A medida que el líquido descolorido entra en su torrente sanguíneo, su cuerpo se relaja y sus ojos pierden el foco”, añade el texto.

—El 7 de junio… Estoy contando los días hasta que finalmente pueda ir a desintoxicarme.

LA CAPITAL DEL FENTANILO

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló en su informe más reciente cómo en 2022 Canadá registró 7 mil 500 muertes por opioides (o 19.6 por cada 100 mil habitantes), casi tres veces más que en 2016, cuando comenzó el seguimiento nacional de dichas muertes.

The Economist publicó el pasado 27 de junio cómo en 2012, el fentanilo estuvo implicado en solo el 5 por ciento de las muertes por sobredosis. En 2023, esa cifra fue del 85 por ciento. “El recuento anual de cadáveres se ha multiplicado por diez en el mismo período. Un récord de 2 mil 511 personas murieron por sobredosis en 2023 en toda la provincia de Columbia Británica, la mayoría de ellas en Vancouver y sus alrededores, su ciudad más grande”.

Frente a esta situación, Columbia Británica se convirtió en la primera provincia de Canadá en despenalizar el uso de drogas duras como parte de sus esfuerzos para abordar una crisis mortal de opioides. No obstante, ante las críticas del programa en mayo pasado se aprobó la solicitud presentada por el gobierno de la provincia de Columbia Británica para volver a criminalizar el uso de drogas ilícitas en espacios públicos.