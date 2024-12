Primer Ministro de Ontario dice que aranceles de Trump serían un desastre para EU

TORONTO (AP) — El Primer Ministro de la provincia más poblada de Canadá dijo el martes que el plan del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25 por ciento a todos los productos canadienses sería un “desastre” que perjudicaría a los mercados bursátiles de Estados Unidos.

El Primer Ministro de Ontario, Doug Ford, también dijo en una entrevista con The Associated Press que está “extremadamente preocupado” por el plan de Trump de deportar a millones de personas que estén en el país de manera ilegal. Ford indicó que tiene un plan para enviar cientos de policías a la frontera si se dirigen hacia el norte.

Ford dijo que los aranceles no funcionarán, considerando lo integradas que están las economías de Estados Unidos y Canadá. Señaló que tan sólo en el sector automotriz, las piezas van y vienen entre la frontera Canadá-Estados Unidos siete u ocho veces antes de ser ensambladas en Ontario o Michigan.

“Está tan integrado. Ni siquiera sé cómo separar eso en la cadena de suministro. Sería un desastre”, declaró Ford a la AP. “Afectará al mercado. El mercado caerá y todos los CEO dicen que esa no es la forma de proceder”.

Ford dijo que las consecuencias en el mercado llamarán la atención de Trump.

“Sé que tiene muchos indicadores, pero uno es el mercado bursátil. Afectará al mercado, el mercado caerá”, señaló Ford.

Brian Hughes, un portavoz del equipo de transición Trump-Vance, dijo en respuesta a los comentarios de Ford que “el presidente Trump ha prometido políticas arancelarias que protejan a los trabajadores estadounidenses de las prácticas injustas de empresas y mercados extranjeros”.

Ford dijo que también está muy preocupado por el plan de deportación masiva de Trump. El Presidente entrante de Estados Unidos ha hablado de crear “el programa de deportación masiva más grande de la historia”, pidiendo el uso de la Guardia Nacional y la movilización de las fuerzas policiales.

“Estoy extremadamente preocupado”, dijo Ford. “Tenemos un plan listo. Contamos con cientos de oficiales de policía provincial que están listos en horas, si no es que inmediatamente, para dirigirse a las fronteras”.

Ford dijo que una combinación de policía local, policía provincial y el Gobierno federal trabajarán juntos. “Nos aseguraremos de que esa frontera esté más segura que nunca”, afirmó.

Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25 por ciento a todos los bienes procedentes de Canadá y México si éstos no controlan el flujo de migrantes y fentanilo que entra en Estados Unidos por las fronteras.

Ford hizo los comentarios poco después de que el gobierno federal de Canadá anunciara algunos detalles más sobre un plan fronterizo de mil millones de dólares diseñado para evitar los aranceles. La policía nacional de Canadá planea crear un nuevo grupo de inteligencia aérea para proporcionar vigilancia las 24 horas del día de la frontera de Canadá con helicópteros, drones y torres de vigilancia.

Canadá también propondrá a Estados Unidos la creación de una “fuerza de ataque conjunta” para combatir a los grupos del crimen organizado que operan a través de las fronteras.

