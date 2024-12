Dominique Pelicot recibe 20 años de prisión por violaciones masivas contra exesposa

Por John Leicester, Tom Nouvian y Marine Lesprit

AVIÑÓN, Francia (AP).— Un Tribunal en Francia condenó este jueves al exmarido de Gisèle Pelicot a 20 años de prisión por drogarla y violarla, y permitir que otros hombres la violaran mientras estaba inconsciente, en abusos que duraron casi una década.

La sentencia contra Dominique Pelicot fue la máxima posible bajo la Ley francesa. Fue declarado culpable de todos los cargos en su contra. A sus 72 años, podría significar que pase el resto de su vida en prisión. No podrá solicitar la libertad anticipada hasta que haya cumplido al menos dos tercios de la condena.

El caso estremecedor conmocionó a Francia y provocó una reflexión nacional sobre los estragos de la cultura de la violación.

Roger Arata, el Juez principal del Tribunal en la ciudad sureña francesa de Aviñón, le dijo a Pelicot que se pusiera de pie para la sentencia. Después de que se dictó, se sentó y lloró.

Arata leyó uno tras otro los veredictos contra Pelicot y los otros 50 hombres juzgados en el caso. La valentía, la dignidad y el estoicismo de Gisèle Pelicot durante el calvario de las audiencias, que se prolongaron durante más de tres meses, también la convirtieron en un icono para las activistas contra la violencia sexual, incluso fuera de Francia.

Gisèle Pelicot estaba sentada a un lado de la sala, mirando a los acusados y asintiendo a veces con la cabeza mientras se anunciaban los veredictos. Arata tardó poco más de una hora en pronunciar los veredictos de culpabilidad y las sentencias.

La abogada de Dominique Pelicot, Béatrice Zavarro, señaló que sopesaría una posible apelación, pero también expresó su esperanza de que Gisèle Pelicot encontrara consuelo en las sentencias del Tribunal.

De los 50 acusados de violación, sólo uno fue absuelto, pero fue encontrado culpable de agresión sexual agravada. Otro hombre también fue encontrado culpable del cargo de agresión sexual por el que fue juzgado, lo que significa que los 51 acusados fueron encontrados culpables de una forma u otra.

En una sala lateral donde los familiares de los acusados observaban los procedimientos en pantallas de televisión, algunos estallaron en lágrimas y sollozaron cuando se revelaron las sentencias.

Los manifestantes congregados en el exterior del Tribunal siguieron el proceso desde sus teléfonos. Algunos leyeron en voz alta los veredictos y aplaudieron cuando se anunciaron dentro. Algunos llevaban naranjas como regalo simbólico para los acusados que iban a la cárcel.

Los fiscales habían pedido que Dominique Pelicot recibiera la pena máxima de 20 años y sentencias de 10 a 18 años para los demás juzgados por violación.

Pero el Tribunal fue en su mayoría más indulgente de lo que los fiscales habían esperado, con muchos condenados a menos de una década en prisión.

En el caso de los acusados distintos de Dominique Pelicot, las penas oscilaban entre tres y 15 años de prisión, con suspensión condicional de la ejecución para algunos de ellos. Arata comunicó a seis acusados que ya estaban en libertad, teniendo en cuenta el tiempo que habían pasado detenidos a la espera de juicio.

Dominique Pelicot admitió que durante años drogó a su entonces esposa de 50 años para que él y extraños que reclutó en línea pudieran abusar de ella mientras él filmaba los asaltos.

La terrible experiencia infligida durante casi una década a Gisèle Pelicot, ahora una abuela de 72 años, en lo que ella creía que era un matrimonio amoroso y su valentía durante el agotador juicio han transformado a la trabajadora jubilada de la compañía eléctrica en una heroína feminista de la nación.

El juicio, que se prolongó durante más de tres meses, movilizó a los activistas contra la violencia sexual y suscitó peticiones de medidas más estrictas para erradicar la cultura de la violación.

Los hombres fueron todos acusados de haber participado en las sórdidas fantasías de violación y abuso de Dominique Pelicot que se llevaron a cabo en la casa de retiro de la pareja en el pequeño pueblo de Provenza de Mazan y en otros lugares.

Dominique Pelicot testificó que escondió tranquilizantes en la comida y bebida que le dio a su entonces esposa, dejándola tan profundamente inconsciente que pudo hacer lo que quisiera con ella durante horas.

Uno de los hombres fue encontrado culpable, no por agredir a Gisèle Pelicot sino por drogar y violar a su propia esposa, con ayuda y drogas de Dominique Pelicot, quien también fue encontrado culpable de violar a la esposa de ese hombre.

Los cinco jueces votaron mediante voto secreto en sus fallos, con votos mayoritarios para las condenas y sentencias.

Activistas contra la violencia sexual esperaban penas de prisión ejemplares y ven el juicio como un posible punto de inflexión en la lucha contra la cultura de la violación y el uso de drogas para someter a las víctimas.

