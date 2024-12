Anuario2024 ¬ El triunfo de Sheinbaum trazó un camino de continuidad con cambio

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- A días de terminar 2024, Claudia Sheinbaum registra un nivel de aceptación del 76 por ciento luego de casi dos meses de encabezar un Gobierno que ha dado continuidad, por primera vez, a las políticas, proyectos y apoyos iniciados en la gestión anterior, aunque implementados con su propia marca.

El que acaba es ya un año histórico para México. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República una mujer tomó las riendas del país por primera vez. "Por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas", expuso precisamente el 1 de octubre al rendir protesta en la Cámara de Diputados.

Sheinbaum asumió la Presidencia, además, con una mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso que le dieron los alrededor de 36 millones de votos alcanzados en las urnas. La representación que tiene el oficialismo en el Congreso ha sido suficiente para poder avalar un paquete de reformas que se construyeron, en conjunto, desde el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador al que ella ha sostenido que dará continuidad al tratarse de un movimiento.

“Esta transición fue hecha con nuevos valores, lo cual no conocía este país ¿a qué me estoy refiriendo? vimos un proceso de entrega de un gobierno, del poder gubernamental, de una manera extraordinariamente solidaria, extraordinariamente generosa y con un compromiso de cara al país, eso no lo habíamos conocido los mexicanos”, planteó Elvira Concheiro, Tesorera de la Federación y analista política, en entrevista con SinEmbargo Al Aire.