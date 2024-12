Liam Lawson es elegido para ser compañero de Verstappen tras salida de "Checo" Pérez

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 19 de diciembre (ASMéxico).- Tan solo unas horas después de que se diera a conocer la salida de Sergio "Checo" Pérez de la escudería Red Bull Racing ya se sabe quién será su reemplazo y coequipero de Max Verstappen: Liam Lawson, piloto que se mantenía dentro de las opciones para llegar al equipo.

Fue a través de un comunicado publicado por la escudería austriaca donde se dio a conocer al nuevo integrante del equipo: “Oracle Red Bull Racing se complace en anunciar que Liam Lawson completará la alineación de pilotos del equipo para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2025, pasando del Visa Cash App Racing Bulls a ser compañero del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen”.

De hecho, el mismo Lawson comentó que es todo un sueño llegar a Red Bull, pues es algo por lo que ha trabajado toda su vida, ahora, ve ese mismo sueño cristalizado como reemplazo de Checo Pérez.

BREAKING: Liam Lawson to race for Red Bull in 2025 #F1 pic.twitter.com/xOf9w4uPgu

— Formula 1 (@F1) December 19, 2024