¡Es oficial! Sergio Pérez anuncia su salida de Red Bull Racing; agradece oportunidad

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 18 de diciembre (ASMéxico).- Terminó una era en Red Bull Racing, pues ya se hizo oficial que Sergio Pérez no continuará su carrera dentro de los circuitos con la escudería que lo vio conseguir sus más grandes logros dentro del deporte motor, así lo dieron a conocer con un comunicado difundido en redes sociales.

Thank you for these four years @redbullracing I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl

A lo largo de toda su trayectoria dentro de los circuitos del mundo, el piloto mexicano logró subirse al podio en 39 ocasiones y, de hecho, logró hacerlo en el Gran Premio de México ante su gente en un Autódromo Hermanos Rodríguez repleto.

After four successful seasons together, Sergio Pérez and Oracle Red Bull Racing have reached an agreement to part ways for 2025. pic.twitter.com/NAZFN87aKi

"Checo" experimentó el quedarse sin equipo en 2020, por lo que Red Bull Racing le abrió la puerta para llegar en el 2021 y así continuar con su destacada carrera que se ha visto hasta este momento.

🗣️ "From the moment Checo joined in 2021 he proved himself to be an extraordinary Team player, helping us to two Constructors’ titles.

"He will always be an extremely popular Team member and a treasured part of our history. Thank you, Checo."

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2024