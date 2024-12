Sergio Pérez cierra una temporada de pesadilla con el abandono del GP de Abu Dhabi

El piloto mexicano "Checo" Pérez tuvo un contacto con Valtteri Bottas en la primera vuelta, por lo que fue todo para él en Yas Marina.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 8 de diciembre (ASMéxico).- Se acabó el martirio de Sergio "Checo" Pérez y su última carrera fue un reflejo de todo lo que pasó en el año. Apenas en la primera vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi, el piloto mexicano abandonó la competencia tras tener un contacto con Valtteri Bottas. "Checo", quien había largado décimo, estaba luchando por posiciones cuando el finlandés le pegó por atrás a "Checo", que poco pudo hacer. El monoplaza quedó detenido y Pérez tuvo que retirarse.

El incidente se generó en la curva seis. "Checo" ya le había ganado la posición a Bottas, cuando el finlandés quiso doblar por la parte interna y ahí le pegó en el neumático trasero izquierdo del auto del mexicano. Tras esto, Pérez poco pudo hacer al perder el control del monoplaza, que al final terminó por quedarse detenido, mientras que Valtteri recibió una sanción de cinco segundos por el choque.

LAP 1/58 Perez goes spinning at Turn 6 and is out of the race ❌ ⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/gWwGMBeuDx — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Las palabras de "Checo" Pérez

Inmediatamente después, "Checo" dio su versión ante los micrófonos de Fox Sports. El tapatío señaló que el auto ya venía dañado, pues el motor no estaba bien. “El motor venía dañado antes del toque. No sé quién me pegó en la parte de atrás y después el coche estaba totalmente enganchando. Una carrera muy complicada, un balance complicado. Hace un resumen de lo que ha sido esta temporada", dijo.

El abandono de "Checo" es un fiel reflejo de todo lo que pasó en la temporada, un año en el que después de Miami perdió la confianza con el auto y a partir de ahí nunca encontró el rumbo. Cinco retiros a lo largo de las 24 carreras hablan de lo mal que la pasó Pérez en el 2024.

Una imagen que no queríamos ver 😢💔🇲🇽 'Checo' Pérez abandona el #AbuDhabiGP en la primera vuelta. Valtteri Bottas tocó al piloto mexicano y recibe 10 segundos de penalización 🏁🏎️💥 pic.twitter.com/thJ4GzmaHG — AS México (@ASMexico) December 8, 2024

¿Qué pasará con Sergio Pérez?

Muchos rumores apuntan a que Pérez perderá su asiento en Red Bull. En Europa mencionan que el mexicano saldrá del equipo y Liam Lawson es quien tomará su lugar. Hasta ahora no hay nada oficial, aunque tanto Horner como Marko tampoco aseguran la continuidad de Pérez.

El asesor de Red Bull reveló que este mismo lunes habrá una junta con los accionistas de Red Bull y ahí se determinará si "Checo" continúa o no. Por su lado, el mexicano se aferra a su contrato y dice que seguirá en el equipo en el próximo año.

Here we go, time for the final race of 2024 💪#F1 || #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/Of02qniaNK — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 8, 2024

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.