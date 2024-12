Checo salva clasificación en GP de Abu Dhabi y saldrá en el 10; McLaren gana la pole

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 7 de diciembre (AsMéxico).- Sergio Pérez cierra sus clasificaciones del 2024 con un décimo sitio en el Gran Premio de Abu Dhabi. "Checo" tuvo un buen sábado a secas en el que logró meterse a Q3 de milagro y ya no pudo escalar más posiciones en una sesión en la que dejó ver qué tan presionado está al estallar contra su ingeniero de carrera.

La Q1 estuvo llena de confusiones para Pérez y al final perdió un juego de neumáticos suaves. Con la incertidumbre sobre si es su última clasificación en Red Bull, o incluso de la Fórmula 1, el mexicano salió a la pista de Yass Marina para buscar su boleto a Q2.

"Checo" fue el primero en salir al circuito de la escudería de Milton Keynes y eso le benefició pues corrió con aire limpio para lograr un tiempo de 1.23.559 que los puso en las primeras posiciones.



Sin embargo, rápido, llegaría el quitarisas para Sergio pues los comisarios le borraron la vuelta por límites de pista en curva 1. Por lo tanto, Pérez tuvo que entrar a pits para colocar un nuevo set de gomas blandas e intentar el pase a Q2.

No obstante, la situación cambió justo cuando había salido a la pista pues dirección de carrera informó que le regresaría la vuelta al mexicano, al verificar que las cuatro llantas las tenía dentro de la línea de carrera. Con esto "Checo" se puso momentáneamente en el tercer sitio y consiguió su clasificación a la siguiente ronda, aunque por radio mostró molestia con su ingeniero al levantar la voz y estallar: “Te dije que checaran. Sólo perdimos un set de suaves”.

La Q2 se definió hasta el último momento en favor de Sergio Pérez. Luego del coraje que pasó en Q1, por haber gastado un juego de llantas blandas, "Checo" salió a la pista con la misión de meterse a Q3. Su primera vuelta no fue muy buena en comparación de Verstappen pues quedó a ocho décimas de su coequipero. Con un tiempo justo, "Checo" fue a pits para colocar otro juego de neumáticos suaves y salir a la pista por el boleto a la siguiente etapa.



