Esta es la primera FOTO del recapturado “Mini Lic”, acusado de matar a Javier Valdez

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– La primera imagen de Dámaso López Serrano, el “Mini Lic”, tras su reaprehensión en Virginia, Estados Unidos, el pasado 12 de diciembre, fue difundida en redes sociales este jueves.

También fue divulgada la orden de detención en su contra que se presentó ante un tribunal penal de Estados Unidos, en la que se le acusa de tráfico de fentanilo.

En la imagen, el hijo de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, se observa con una sudadera azul y anteojos.

El “Mini Lic” fue detenido el pasado jueves 12 de diciembre en Virginia, Estados Unidos, donde el FBI lo acusa de conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su extradición al señalarlo como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo de 2017.

Nuevos documentos judiciales estadounidenses en el caso contra Dámaso López Serrano, alias "El Mini Lic", quien fue acusado de traficar 400 gramos de fentanilo.

New US court documents in the case against Damaso Lopez Serrano, alias "El Mini Lic", who was accused of…

