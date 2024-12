PuntosyComas ¬ PAN, PRI y MC podrían perder militancia en 2025 por nuevos partidos

Los más recientes experimentos políticos muestran que no es suficiente con tener dinero e influencia política para constituir un partido político. Si las organizaciones promoventes no tienen el respaldo de un importante segmento de la población que crea en su proyecto de gobierno, de nada valdrá la propaganda que hagan y el dinero que inviertan.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Habrá quienes no descansarán durante el fin de año y sus fiestas decembrinas serán iluminadas por la emoción de las tareas que tendrán que iniciar en enero, rumbo a la consecución de un nuevo y lucrativo negocio, llamado partido político, tarea en la cual se involucrarán, por lo menos, tres organizaciones: la extrema derecha, representada por la organización conocida como El Yunque; los restos de la llamada Marea Rosa, que pretende articular el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, y un movimiento más, que buscaría distanciarse de PAN y PRI, encabezado por Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, la excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Quienes más sufrirán y serán damnificados por la fuga de militantes, que desencantados buscarán nuevos horizontes luego de la estrepitosa derrota que experimentaron en los comicios del 2024, serán el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

De ninguna manera será una tarea fácil, pues tan sólo en los seis años comprendidos entre 2018 y 2024, seis partidos políticos nacionales perdieron su registro oficial. En el 2018 se quedaron sin financiamiento público los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza; en 2021 se quedaron fuera del presupuesto Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario. Mientras que en 2024 dijo adiós a su franquicia nacional y a su jugoso subsidio el Partido de la Revolución Democrática.

El caso más dramático en 2024 fue el del Partido de la Revolución Democrática. Aún siendo parte de la alianza Fuerza y Corazón por México, de poco le ayudó el respaldo de PAN y PRI, pues el partido del sol azteca apenas alcanzó el 1.91 por ciento de la votación emitida en la elección Presidencial del domingo 2 de junio del 2024; el 2.37 por ciento en los comicios para Senadurías de Mayoría Relativa y el 2.36 por ciento en la contienda para Senadurías de Representación Proporcional. Tampoco tuvo mejor suerte en el cómputo de los comicios de diputados federales: apenas alcanzó el 2.54 por ciento en la contienda de Diputaciones de Mayoría Relativa y el 2.53 por ciento en la contienda de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional.

Los más recientes experimentos políticos muestran que no es suficiente con tener dinero e influencia política para constituir un partido político. Pues si las organizaciones promoventes no emocionan a la gente, si no tienern el respaldo de un importante segmento de la población que crea en su proyecto de gobierno, de nada valdrá la propaganda que hagan y el dinero que inviertan.

Y si alguien duda al respecto puede tomar como ejemplo lo que le sucedió al expresidente panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y a su esposa Margarita Ester Zavala Gómez del Campo. El 4 de septiembre del 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro como partido político a México Libre, organización encabezada por los dos panistas. Envuelta en la controversia por los señalamientos de presunta corrupción en diversos casos, la sombra de una supuesta alianza con el narcotráfico representado por el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno calderonista, Genaro García Luna (2006-2012), la organización México Libre fue multada el 21 de agosto del 2020 por el Instituto Nacional Electoral.

“Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) incurrió en el uso de recursos no debidamente identificados en el 8.18 por ciento de sus ingresos”, detalló ese 21 de agosto del 2020 el Consejero Ciro Murayama Rendón. La Unidad Técnica de Fiscalización expuso en el dictamen que se votó ese día, que México Libre recibió un millón de pesos de personas no identificadas, por lo que se hacía acreedor a una multa de hasta 2.3 millones de pesos.

En el análisis realizado por el Instituto Nacional Electoral se concluyó que la organización de Calderón Hinojosa y Zavala Gómez del Campo, que aspiraba a convertirse en el partido México Libre, incurrió en otras irregularidades, pues no presentó comprobantes de servicios contratados, omitió la la documentación de contratos de prestación de servicios y no entregó copias de las credenciales de elector de los aportantes, publicó nuestro diario digital SinEmbargo.mx ese 4 de septiembre del 2020.

Los pasos a seguir

¿Cuál es el primer paso para iniciar la creación de un partido político? La Ley General de Partidos Políticos establece en su Artículo 11: “La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el Instituto [Nacional Electoral] deberá, tratándose de partidos políticos nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de partidos políticos locales, informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local”.

Segundo paso para la constitución de un partido político. La Ley General de Partidos Políticos establece en su Artículo 12: “Para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar lo siguiente: a).- La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará: I.- El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea nacional constitutiva”.

El Instituto Nacional Electoral también certificará: “II.- Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y III.- Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político”.

Tercer paso para la constitución de un partido político. La Ley General de Partidos Políticos establece en su Artículo 12: “Para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar: b).- La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará: I.- Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales;

II.- Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos”.

Cuarto paso para constituir un partido político. La Ley General de Partidos Políticos establece en su Artículo 15: “1.- Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección [es decir, en el 2026], presentará ante el Instituto o el Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos: a).- La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados”.

Además, las organizaciones promoventes tendrían que presentar también: “b).- Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso. c).- Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente”. Finalmente, el Quinto paso para constituir un partido político es el siguiente. La Ley General de Partidos Políticos establece en su Artículo 19: “1.- El Instituto o el Organismo Público Local que corresponda, elaborará el proyecto de dictamen y dentro del plazo de sesenta días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente [a más tardar el 31 de marzo del 2026]”.

Además: “2.- Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección [es decir, en 2026]. 3.- La resolución se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial de la entidad federativa de que se trate, según corresponda, y podrá ser recurrida ante el Tribunal o la autoridad jurisdiccional local competente”.

Los padrones de militantes activos y reconocidos por el Instituto Nacional Electoral muestran que los partidos políticos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, no han hecho bien su tarea de realizar trabajo político, de adoctrinamiento y de proselitismo entre los ciudadanos, pues sus membresías son muy pobres. Y esa falta de solidez en su trabajo político podrían propiciar que sus militantes emigraran hacia algunas de las organizaciones que a partir de enero tratarán de crear nuevos partidos políticos.

Esos tres partidos políticos PAN, PRI y MC, suman, oficialmente, en conjunto, 2 millones 73 mil 559 militantes, cuando la Lista Nominal de Electores en el país, con corte al jueves 12 de diciembre del 2024, es de 98 millones 385 mil 487 ciudadanos. Apenas representan el 2.10 por ciento de todos los potenciales votantes del país.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado/ Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).