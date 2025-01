ENTREVISTA ¬ México no es pobre, es desigual porque pocos acumulan todo: académico

"El problema de la pobreza es un problema de desigualdad". sostuvo Máximo Jaramillo Molina, académico, activista político, creador de Gatitos contra la desigualdad e integrante del Instituto de Estudios Sobre Desigualdad (indesig).

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- El problema de la pobreza en México es un problema de desigualdad, lo que resulta en que haya dos extremos: algunos cuantos con fortunas enormes y millones de personas en la pobreza, planteó el académico e investigador Máximo Jaramillo Molina.

"El problema de la pobreza es un problema de desigualdad ¿Qué quiere decir con eso? que México no es un país pobre sino que es un país desigual", sostuvo en entrevista para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

"La riqueza que hay en México promedio, si se dividiera de manera igualitaria entre todas las personas o el ingreso que se genera cada año, el PIB, por ejemplo, que se genera cada año, si lo dividiéramos de forma promedio, insisto para todas las personas igual, no habría ninguna persona en pobreza, producimos y tenemos las riquezas suficiente para que no exista nadie pobre", explicó al hablar de su libro Pobres porque quieren: Mitos de la desigualdad y la meritocracia (Grijalbo).

Jaramillo expone en su trabajo cómo la pobreza es tan alta en México que en ella viven entre 4 y 5 personas de cada 10. Además apunta que la movilidad social ascendente es prácticamente un mito. Refiere que de acuerdo con la última Encuesta de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el 74 por ciento de la población que nació en pobreza permanecía en ese misma situación al momento de ser encuesta. Dicho de otro modo, indica, 7 de cada 10 personas que nacen en pobreza en México permanecer en esa situación durante su vida. En contra parte, 6 de cada 10 personas que nacieron en el 20 por ciento más rico seguirán en este estrato toda su vida.

"El tema es cómo lo distribuimos, como algunas pocas personas, simplemente las cuatro personas más ricas en el país acumulan la misma riqueza que el 50 por ciento más pobre en México. Entonces, lo que digo es el problema de la pobreza es un problema de desigualdad y de hecho existen pobres y muy pobres, muchos muy pobres, porque existen pocos muy ricos", ahondó.

Jaramillo Molina detalló que existen factores, como la explotación, el acaparamiento de la riqueza y del producto del trabajo en unas cuantas manos, los cuales preceden a esta problemática de desigualdad, lo que que resulta en que en el país exista una pobreza tan amplia. "Al hablar de la pobreza tenemos que entender que hay un conflicto en el cual esa pobreza existe justo por la riqueza extrema que hay en el país”, dijo.

El experto agregó a la repartición desigual del "fruto del trabajo" se suma el también desigual aporte de impuestos, ya que pagan los ricos no es proporcional a los ingresos que se quedan. "Hay estos mitos de que los pobres no pagan impuestos, cuando en realidad los que no pagan impuestos de forma justa son los más ricos", destacó.

Perla Velázquez y Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/perla-velazquez-y-obed-rosas/