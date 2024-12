En el nuevo año Claudia debe dar un golpe de autoridad

https://www.youtube.com/watch?v=e-3G4fpBK7k

Enero del 2025 será un mes clave para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y para el rumbo de su gobierno, pues la presidenta de la República está obligada a dar un firme golpe de autoridad, para advertirles a todos, dentro y fuera de su gobierno, dentro y fuera de su partido, que a muchos ya se les acabó la fiesta, que las provocaciones y desafíos tendrán una respuesta puntual y ejemplar.

Junto a la presidenta de la República estará, muy compacto, su núcleo más cercano y confiable de colaboradores, que trazarán las líneas obligadas de conducta para quienes no han entendido que ya está en marcha la cuenta regresiva para la corrupción, los abusos, el desenfreno y el cinismo de quienes se conducen como una verdadera banda de facinerosos al amparo de la premisa de que lo más importante es cuidar y preservar la unidad del partido.

Con sus respectivas herramientas, estarán en la primera línea la responsable de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez; la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, quien inevitablemente, desplazará en breve al Fiscal General de la República Alejandro Getz Manero; Pablo Gómez Álvarez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y, por supuesto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, que forma un comparto bloque de apoyo a Sheinbaum Pardo con los responsables de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

Al gobierno de la Cuarta Transformación lo asechan los demonios de la derecha, que aprovecharán cualquier resquicio o debilidad para poner en entredicho la certeza de un protecto que se predica sustentado en premisas simples pero trascendentes: no mentir, no engañar, no robar y no traicionar al pueblo.

Muchos abusivos, hipócritas y sinvergüenzas enquistados en algunas áreas del gobierno de la Cuarta Transformación o en las estructuras de Morena, podrían haber olvidado muy pronto la advertencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, expresada en su conferencia mañanera del jueves 25 de septiembre del 2024, cuando aseguró que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, era una mujer muy capaz y de carácter, que no debería ser subestimada.

En esa mañanera López Obrador reiteró que Claudia Sheinbaum Pardo no era manipulable y que no tendría miedo de cumplir sus responsabilidades y ejercer el poder: “Ya lo dije una vez y lo repito, [frente a Claudia] yo soy fresa”.

Por cautela y prudencia La presidenta no dará pasos en falso y seguramente actuará con firmeza cuando ya tenga a algunos sinvergüenzas atrapados y sin salida.

Hay asuntos urgentes que serán atendidos: el diferendo entre el coordinador de la Cámara de Senadores, Adán Augusto López Hernández y el coordinador de la Cámara de Diputados. Acusó el tabasqueño que había malos manejos en el dinero del senado, durante el periodo de Ricardo Monreal Ávila, que presentaría las denuncias correspondientes. El asunto quedó, aparentemente suavizado luego de una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Sin embargo, el diputado zacatecano no es gente de fiar, por lo menos para la presidenta. Su carrera política, antes del PRD y de Morena, y también en su tránsito por estos partidos en el gobierno, ha estado marcada por la viscosidad, los vaivenes interesados y el amago grosero de la traición latente, como reclamo al cumplimiento de sus caprichos.

En seguida, dos botones de muestra que ilustran esta conducta sinuosa del zacatecano.

“El Diputado priista Ricardo Monreal exigió ayer que se reponga el procedimiento para la elección del candidato del PRI al Gobierno de Zacatecas a fin de que se le permita participar, y advirtió que, de lo contrario, replanteará su permanencia en ese instituto político al que sirvió durante 20 años”, publicó el periódico El Norte, de Monterrey, el 3 de febrero de 1998.

Cuatro días después, el 7 de febrero de 1998, el consejo estatal del PRD acordó por unanimidad postular a Ricardo Monreal como candidato al Gobierno de Zacatecas y sumarse, con ello, a la alianza ciudadana por “la dignidad y la democracia” convocada por el expriista. El lunes 6 de julio de 1998 el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas confirmó la victoria de Ricardo Monreal Ávila, candidato del PRD a la Gubernatura.

“El aún morenista Ricardo Monreal coquetea con el Frente Ciudadano por México en pos de la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, publicó en su portada el martes 24 de octubre del 2017 el periódico Reforma. El entonces Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Ciudad de México, estaba inconforme porque el partido que presidía Andrés Manuel López Obrador había decidido postular para Jefa de Gobierno a Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Grupo Reforma, y a pregunta expresa sobre si aceptaría que el Frente, conformado por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano lo nombrara candidato, respondió: “Es probable, pero no lo han hecho”. Al admitir que podría encabezar el Frente Opositor en la Ciudad de México, Monreal declaró que su adversaria no sería Claudia Sheinbaum, sino Andrés López Obrador, porque su imagen estaba muy arraigada en la Ciudad de México. En compensación y para evitar que se fuera a la oposición, Ricardo Monreal fue postulado candidato al Senado para los comicios del 2018.

Pero en el camino de la presidenta hay otros asuntos importantes por resolver: la impertinencia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, que incorporó a su gabinete estatal como secretario de Desarrollo Económico a Jorge Luis Lavalle Maury, un enemigo declarado del gobierno de la Cuarta Transformación, expanista, traficante de influencias, que fue imputado y procesado por acusaciones de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos relacionados con el caso Odebrecht y por los que estuvo preso en el Reclusorio Norte. En libertad condicional, el exsenador panista está obligado a usar un brazalete electrónico.

Entre los pendientes de la Cuarta Transformación y que serían imperativos morales para la presidenta Sheinbaum, están los casos de los corruptos Alejandro Moreno Cárdenas, más conocido como el alias de “Alito”, a quien las fiscalías de Campeche y la General de la República le han formulado serias acusaciones; al igual que al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien en su carpeta de investigación tiene un amplio catálogo de denuncias.

La advertencia de que deben modificar su actitud, para los gobernadores frívolos, ineficientes, torpes y corruptos, que se amparan en la cuarta transformación y en la bondadosa generosidad del pueblo, debe ser también muy clara y terminante.

Apenas el pasado miércoles 18 de diciembre del 2024 el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Octavio Romero Oropeza, describió durante la conferencia mañanera, una salvaje e impúdica red de corruptelas entre funcionarios públicos, dirigentes obreros y empresarios, que durante años se han robado el dinero aportados por los trabnadores, que sueña con tener una vivienda digna. Y eso, tendrá que ser sancionado con severidad por la el gobierno de la Cuarta Transformación.

Muchos malvivientes han infiltrado el proyecto de la Cuarta Transformación con la anuncia de los impresentables dirigentes del Partido Verde ecologista de México, y tanto unos como otros tendrían que ser combatidos por la administración de Sheinbaum Pardo.

Pero igual, para que el proyecto de la 4T avance, la presidenta está obligada a respaldar y condicionar a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, para que lleve a cabo una purga profunda en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional, al que le sobra mucho pueblo, pero se ha quedado muy pequeño en su trayecto a convertirse en un verdadero partido político profesional, eficiente honrado, al servicio de la gente.

No sería una sorpresa que en enero el país se cimbrara con la noticia de la captura o eliminación de alguno, o algunos prominentes capos de la delincuencia organizada, que inclusive podrían ser extraditados de inmediato y sin mayores trámites, para ponerlos a disposición de tribunales estadounidenses que los reclaman.

Por algo López Obrador advirtió antes de irse que no subestimaran a la presidenta. Entre las groserías misóginas de sus enemigos políticos y de sus críticos en medios de comunicación, así como las descalificaciones envidiosas de otras mujeres que pretenden sobajarla, la presidenta seguramente dará algunas sorpresas en el inicio del año. De entrada, tiene todo el poder, el carácter, y no le falta inteligencia para dejar constancia de que podrá y sabrá usar la legítima autoridad que le delegó el pueblo en los comicios del domingo 2 de junio del 2024.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado/ Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

