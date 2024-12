¬RADICALES analizan la derrota moral del PRIAN en 2024 y si la derecha puede salvarse

2024 fue terrible para la oposición en México. Un partido histórico, el PRD, desapareció. El PAN está en sus mínimos y además ahora en manos de Jorge Romero Herrara, un individuo señalado como el líder del Cártel Inmobiliario y a esto se suma la nula presencia del PRI a nivel nacional. ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Cómo cierran este año y qué esperanzas hay en la recomposición de la derecha mexicana? De todo esto y más se habló en RADICALES.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- La oposición en México, el PRIAN, sufrió una dolorosa derrota no solo electoral, tras ser arrollada por Morena en las elecciones del 2 de junio, sino también moral, pues quedó evidenciada de que no cuenta con un proyecto sólido que pueda hacerle frente al oficialismo, sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

En 2024, el PRIAN quedó en los escombros tras su estrepitosa caída en los comicios federales. La entonces candidata oficialista, Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo un arrollador triunfo frente a Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Pero el fracaso no quedó ahí. El oficialismo también consiguió la mayoría tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, situación que permitió la aprobación de la Reforma al Poder Judicial.

A esta situación se suma la desaparición del PRD, partido que por décadas fue opositor de los gobiernos del PRIAN, y que en los últimos años se unió a ellos para actuar en bloque en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Al respecto, Fabrizio Mejía señaló que la oposición perdió en el camino algunas de sus banderas y principios mas importantes.

"Me pongo en sus zapatos y la verdad no hay mucho que hacer. La oposición ha perdido, sus banderas más importantes, históricas, en el caso de Acción Nacional que fue el combate de la corrupción, la rectitud de estos abogados que eran los que finalmente dirigían Acción Nacional ya no existe, están metidos en escándalos como el Cártel inmobiliario, del cual es líder el que ahora es líder de Acción Nacional. Los asuntos de Coahuila con el PRI repartiéndose universidades, notarías, etcétera, los moches en el Senado de la República cuando Ricardo Anaya es decir, digamos, su tema, le fue expropiado por el obradorismo, por Morena y ya no tiene como un asidero ideológico".

El analista afirmó que la oposición se encuentra perdida ideológicamente y que además de la derrota electoral, también se enfrentan al abandono de sus militantes.

"Ideológicamente están perdidos, perdieron muchísimos votantes en esta elección de 2024, no solamente perdieron estados, sino perdieron millones de votantes. Es decir, la votación de PRI-PAN en torno a Xóchitl Gálvez comparada con la votación por Meade y Anaya sumadas, es casi una ciudad grande de menos votos para la oposición".

Mejía indicó que a pesar de los esfuerzos y la guerra sucia que mantiene el bloque opositor en contra de la llamada Cuarta Transformación, la realidad es que no han podido avanzar en sus cometidos.

"Trataron de tener una base social movilizada, que fue toda esta experiencia de la Marea Rosa y después de la huelga todo pagada del Poder Judicial que son pues son las expresiones que han salido a la calle, pero que revelan también una muy precaria ideología, es esta gente que sale a la calle a decir algo que se llama el Foro de Sao Paulo que parece que es un ente global de adoctrinamiento comunista o la comparación con Venezuela que todavía nadie de ellos me alcanza a explicar qué es lo que pasa en Venezuela para que sea tan horrible y finalmente la idea de la dictadura, la idea de que los persiguen".

Por su parte, Álvaro Delgado coincidió en que la oposición del PRIAN fue devastada en el 2024, motivo por el cual en 2025 buscará reagruparse para tratar de hacerle frente al oficialismo.

"Es una oposición despedazada, es una oposición irrelevante en términos de política, en el Congreso sencillamente es la nada. Por supuesto que no dan visos como de recomponerse".

El periodista puso como ejemplo al PRD, partido que perdió su registro al no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación en las pasadas elecciones, y que a pesar de todo buscará recuperar su registro bajo otro nombre.

"Después de un año tan devastador, que es el 2024, tanto que desaparece el PRD, viene el 2025 que va a plantear unas nuevas formaciones partidarias o eso van a intentar. Por lo pronto, el PRD va a buscar recuperar su registro, con qué nombre, no lo sabemos".

Delgado señaló que no es bueno para México que actualmente no exista una oposición sólida que le haga frente a Claudia Sheinbaum y a Morena, pues recordó, que tiene una función importante en el sistema de partidos.

"La oposición despedazada como está tampoco es muy importante para sus adversarios que están en el gobierno porque son irrelevantes, pero no es positiva, desde mi punto de vista, en términos de salud pública, de salud democrática y urge que haya esa oposición porque también en contraparte le permite a Morena no tomarse tan en serio extirpar tumores que están naciendo en su interior".

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar aseguró que la oposición arrastra un proceso de decadencia desde 2018, en consecuencia de haber minimizado la figura de Andrés Manuel López Obrador.

"Yo plantearía que la oposición mexicana fue arrollada en 2018 y autodestruida en 2020. Creo que su gran problema y la situación arrinconada en la que están desde luego tiene mucho que ver con el desempeño de Morena como movimiento político opositor, el triunfo de López Obrador en 2018, el gobierno que hizo, las fuerzas que articuló, la popularidad que logró el triunfo de Claudia Sheinbaum, en fin, desde luego que hay una cuestión muy importante de la explicación ahí, pero también es muy necesario señalarles que muchas de su crisis viene de su incapacidad de verse a sí mismos en crisis, de su incapacidad de ver la fuerza de su adversario y de menospreciarlo".

El académico indicó que gran parte de la actualidad de la oposición se debe a un mal diagnóstico del escenario político en 2020.

"Yo sigo sin concebir como en 2020 pudieron haber hecho un diagnóstico tan mal hecho, creo que buena parte del mal desempeño de esta oposición partidista desde 2020 hacia acá tiene que ver si tú tienes un mal diagnóstico de país. Si tú tienes una mala interpretación de lo que está ocurriendo tarde o temprano chocas con la realidad y se te va encima el mundo. Cuando su única interpretación era hay una deriva autoritaria, todo está mal hay una erosión de la democracia".

Héctor Alejandro Quintanar recalcó que la mala lectura que hizo la oposición del escenario político en 2021 derivó en el fracaso electoral de 2024.

"Esta idea de la deriva autoritaria es, creo yo, uno de los elementos centrales que explica la autodestrucción con la que la oposición ha venido actuando desde esos años. Cuando ven que ese discurso no les da para ganar elecciones locales, no les da para ganar el Congreso en 2021, ahí debió haber sido el momento de quiebre de decir 'a ver, estar simplemente como saboteadores estridentes no nos está llevando a ningún lado'".

Finalmente, Alejandro Páez señaló que el PAN, partido que por años hizo frente al PRI, contaba con un proyecto de nación y bases sólidas, las cuales fue perdiendo con el paso de los años.

"Te puede gustar o no te puede gustar el PAN, pero tenía un proyecto de nación. Hasta la llegada de Vicente Fox, antes, siendo oposición era un partido con un proyecto, te puede gustar o no, pero el PAN tenía un proyecto".

Ahora, dijo Páez, no existe un proyecto para hacerle frente al oficialismo pese a que cuentan con la élite intelectual del país.

"No hay proyecto, no tienen un proyecto, es muy impactante. Yo lo que lo que preguntaría tiene a toda la élite intelectual con ellos, tienen a toda la Academia en realidad, la UNAM casi completita es parte de la oposición en México, ¿Por qué no tienen proyecto? Por qué no hay conceptualmente algo que tú puedas definir esto es la oposición en México, ¿por qué? es a lo que hay que preguntarse".

El periodista coincidió con sus compañeros y señaló que a pesar de contar con los intelectuales, la oposición no ha sabido hacer una buena lectura y se ha quedado encerrada en su burbuja.

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector/