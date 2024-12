Trudeau reorganizará su gabinete en medio de descontento y llamados a que renuncie

Por Rob Gillies

TORONTO (AP).- El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, reorganizará su gabinete el viernes.

La oficina de Trudeau confirmó el jueves que participará en la ceremonia de juramentación y presidirá una posterior reunión con su nuevo gabinete el viernes.

Trudeau enfrenta un creciente descontento sobre su liderazgo, y la abrupta salida de su Ministra de Finanzas el lunes podría ser algo de lo que no pueda recuperarse.

Un número creciente de legisladores liberales están pidiendo la renuncia de Trudeau, pero el nuevo Ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc, dijo el jueves que Trudeau tiene el “apoyo total de su gabinete”.

LeBlanc dijo que respeta las opiniones de los legisladores liberales que quieren que Trudeau renuncie.

LeBlanc indicó que el Gobierno permanecerá enfocado en el trabajo y en abordar la amenaza del Presidente electo Donald Trump de imponer un arancel del 25 por ciento a todos los productos canadienses cuando asuma el cargo el próximo mes.

We’re bolstering security at our border by strengthening the @CanBorder and the @rcmpgrcpolice’s tools to combat drug trafficking and illegal migration. Learn more about our Border Plan: https://t.co/KvZZAt95f4 pic.twitter.com/Y4eOFWxqhk

— Dominic LeBlanc (@DLeBlancNB) December 17, 2024