“¡No eres rey!”, le gritan al Primer Ministro de Canadá. Le exigen que ya renuncie

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo/AP).- Un ciudadano increpó ayer por la noche al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, para pedir su dimisión del Gobierno, en medio de una creciente presión por parte de su propio Partido Liberal para que deje el Ejecutivo, y después de que su principal Ministra renunciara abruptamente y criticara su manejo del presupuesto.

Trudeau mostró una sonrisa incómoda al escuchar al individuo que lo abordó, pero no le dirigió alguna palabra y sólo se retiró del lugar con su comitiva.

El Primer Ministro ha liderado el país durante casi una década, pero se ha vuelto muy impopular en los últimos años debido a una amplia gama de problemas, incluido el alto costo de vida y la elevada inflación.

“I confronted Justin Trudeau and questioned his right to remain as Canada’s prime minister. He’s not a king—he’s a public figure, and he has FAILED! It’s time for him to step down! Canada needs an election now!” pic.twitter.com/Oot5bbkGWF

No existe un mecanismo para que el partido de Trudeau lo obligue a renunciar a corto plazo. Podría renunciar, o su partido podría ser expulsado del poder por un voto de censura en el Parlamento, lo cual desencadenaría una elección que probablemente favorecería al Partido Conservador.

Si su partido sobreviviera a un voto en el Parlamento —lo que parece cada vez más improbable—, Trudeau podría optar por permanecer como Primer Ministro hasta que se celebren elecciones.

He aquí un vistazo más profundo a los posibles caminos para Trudeau y Canadá:

Si Trudeau renuncia, lo que los analistas políticos consideran un escenario probable, los liberales necesitarían elegir un Primer Ministro interino para liderar el país, al menos hasta que se celebren elecciones.

Aún no está claro quién sería el candidato más probable para cualquier rol interino.

A largo plazo, una persona que probablemente buscaría liderar el Partido Liberal después de Trudeau es Mark Carney, quien fungió como presidente del Banco de Canadá y, posteriormente, del Banco de Inglaterra. Carney ha mostrado interés desde hace tiempo en incursionar en la política y convertirse en Primer Ministro.

Otro posible candidato es el nuevo Ministro de Finanzas de Trudeau, Dominic LeBlanc.

LeBlanc, exministro de Seguridad Pública y amigo cercano de Trudeau, acudió recientemente con el Primer Ministro a una cena con el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago.

Las preocupaciones sobre el liderazgo de Trudeau se agravaron el lunes, cuando Chrystia Freeland, exministra de Finanzas, renunció al Gabinete. Freeland fue muy crítica con el manejo de la economía por parte de Trudeau frente a los altos aranceles que Trump ha amenazado con imponer. Poco antes de que Freeland anunciara su decisión, el Ministro de Vivienda canadiense también renunció.

Calgary’s got big ideas for Canada’s future, and how we deliver good jobs and growth for all at a pivotal moment in the global economy.

Thanks for all of your insights and energy yesterday. @lpca @liberal_party pic.twitter.com/rTHbRatBKB

— Mark Carney (@MarkJCarney) November 22, 2024