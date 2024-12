Por qué Gisèle Pelicot es un símbolo de la dignidad frente a la masculinidad tóxica

Por Astrid Prange De Oliveira

Berlín, 20 de diciembre (DW).- Durante meses, el caso de Gisèle Pelicot estremeció no sólo a Francia, sino a todo el mundo. Pelicot fue drogada, violada y ofrecida, por su entonces marido Dominique Pelicot, a muchos hombres para que la violaran durante años. Se probaron en su contra más de 200 casos de violación organizada.

A los acusados se les podía reconocer inmediatamente: intentaron ocultar su identidad con máscaras y capuchas, y los activistas en la calle les gritaban: "¡Violadores, les vemos!". Una persona sostenía un cartel, donde se podía leer "Navidad en prisión".

Después de apenas 60 minutos de lectura del veredicto, quedó claro que Dominique Pelicot y las decenas de violadores pasarán la Navidad entre rejas. Es posible que ya lo intuyeran, porque muchos de ellos llegaron con grandes bolsos de viaje y mochilas.

El presidente del Tribunal, Roger Arata, comenzó la lectura de los 51 veredictos a las 9:45 horas. El primero en conocer su sentencia fue Dominique Pelicot.

If you wonder why women don't report rape, consider this. Pelicot was raped countless times by 100s of men, recorded 20,000 times. With all this documented PROOF, it's still had to go to trial, men still denied rape & there is still no guarantee they'll all be jailed. pic.twitter.com/L7QfOpsQjy

— Vittoria (@vitt2tsnoc) December 18, 2024