Operativo Enjambre: Van 15 detenidos por evitar la captura del Alcalde de Santo Tomás

El Alcalde de Santo Tomás de los Plátanos es investigado por su presunta participación en el delito de secuestro, mientras que su esposa, la Alcaldesa saliente, María del Rosario Esquivel Matías, podría tener nexos con la Familia Michoacana.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo este domingo a 15 personas por impedir la detención del Presidente Municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis “N”, como parte del "Operativo Enjambre".

De acuerdo con las autoridades, los detenidos formar parte del crimen organizado. Entre ellos, tres son integrantes del ayuntamiento y tres más pertenecen a la policía municipal. Además, cinco de los detenidos fueron identificados como familiares del edil prófugo y su esposa, quienes están vinculados al crimen organizado por actos de extorsión complementarios.

Según el expediente, el Alcalde es investigado por su presunta participación en el delito de secuestro, mientras que su esposa, la Alcaldesa saliente, María del Rosario Esquivel Matías, podría tener nexos con la Familia Michoacana.

Detienen a 15 personas tras evasión del alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos - De acuerdo con las autoridades estatales continúan pendientes 11 órdenes de aprehensión en esa demarcación, incluida la del alcalde electo y la de la alcaldesa en turno >>>… pic.twitter.com/ooTrhRoRAw — Mexiquense (@MexiquenseTV) December 22, 2024

Por ahora, las personas detenidas cercanas al Edil fueron identificadas como Pedro Luis “N”, padre; María de Jesús “N”, madre; Verónica “N”, hermana; y Simitria “N”, sobrina. Los integrantes del ayuntamiento detenidos son Vicente Matías “N”, padre de María del Rosario “N”, presidenta municipal del periodo actual; Violeta “N”, secretaria del ayuntamiento; María Raquel “N”, primera regidora; y Luis Ángel “N”, cuarto regidor.

A la lista se suman los policías municipales: Seferino “N”, Ángel “N”, y Martín “N”, así como otras personas identificadas como Eidy Lorena “N”, Araceli “N”, Litzy Mariana “N” y Nelida “N”.

Hasta el momento, las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su disposición a trabajar en coordinación con los gobiernos estatales para la detención de objetivos prioritarios y mantener la paz en el país.

“OPERACIÓN ENJAMBRE” En Santo Tomas de los Plátanos, #EdoMex.

* Los 15 detenidos realizaron actos para obstaculizar e impedir la aprehensión de Pedro Luis “N” alias “Wicho”, en los momentos previos y posteriores al acto de protesta como Presidente Municipal de Santo Tomás. pic.twitter.com/3YUXAQoEF5 — "SOLDADO DE MIL BATALLAS" (@SoldadoBatallas) December 22, 2024

Alcalde ofrece entregarse

Pedro Luis Hernández de Paz, Alcalde del municipio de Santo Tomás de los Plátanos, denunció en entrevista con "Los Periodistas" que su hija fue detenida por la Fiscalía General de Justicia estatal y que está dispuesto a cooperar con las autoridades siempre y cuando existan garantías de seguridad para él y su familia.

El Edil, de quien se desconoce su paradero, habló en exclusiva con Álvaro Delgado y Alejandro Páez. Indicó que no tiene ninguna clase de vínculo con La Familia Michoacana, como dicen las autoridades, y aseguró que los señalamientos en su contra son parte de una persecución política orquestada por Morena.

"No sé dónde está mi familia. No sé a quién acercarme porque está todo intimidado. A mi hija, se llama Dana Paola Hernández Matías, fue la Fiscalía a casa de mi suegra, ahí se encontraba mi hija que es menor de edad. Si alguien tiene una fotografía que la difunda porque se la llevó la Fiscalía".

El Alcalde señaló que las acusaciones en su contra son falsas y dijo que tras su huida comenzó una persecución en contra de toda su familia.

"Yo no soy ningún delincuente, nadie conoce a esa gente. Fueron por toda mi familia. Ahorita hay patrullas aterrorizando a todo el pueblo, lo único que quiero es paz para mi gente, para mi familia. Se llevaron a mi hija, es menor de edad".

El Edil denunció que desde la campaña había sido perseguido y que tras su triunfo los ataques incrementaron.

⚠️Pues resulta que Pedro Luis Hernández, alcalde electo por el PRD en el municipio de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex, Huyó Junto a su Esposa Durante Su Toma de Protesta. Tiene una orden de aprehensión pendiente por investigaciones de Operativo Enjambre. 😂 pic.twitter.com/aWAIcQyO6I — 𝙎σ𝐍ᶰყ  (@SoniTuit) December 17, 2024

"Esto ya lo habían tratado de hacer cuando estuvimos en campaña, me mandaron a detener con la Guardia Nacional. Ahorita yo veo ilógico que teniendo un amparo de una autoridad federal se lo pasaron por donde se lo pasaron. Yo tengo la voluntad de presentarme para aclarar todas esas acusaciones".

Finalmente, Pedro Luis Hernández reiteró que está dispuesto a presentarse ante las autoridades para esclarecer su situación, pero solicitó garantías de seguridad.

"Yo me voy a presentar cuando sea mi audiencia, pero quiero presentarme con alguien, no sé a quien pedir ayuda para que nos pueda acompañar. Quiero presentarme para que me dejen porque no sé ni de qué se me está acusando, por eso pedimos la audiencia con mis abogados para ir con el juez y me digas de qué se me está acusando, por qué me persiguen, por eso promovimos nuestro amparo y me iba a presentar en la fecha establecida, pero lo que tramaban ellos era que no tomara protesta".

-Con información de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez.