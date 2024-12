En ENTREVISTA con Los Periodistas, Edil prófugo dice que su hija menor fue detenida

En entrevista con "Los Periodistas", el Alcalde Pedro Luis Hernández de Paz señaló que las acusaciones en su contra son falsas y dijo que tras su huida comenzó una persecución en contra de toda su familia.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Pedro Luis Hernández de Paz, Alcalde del municipio de Santo Tomás de los Plátanos, en el Estado de México, quien es buscado como parte del "Operativo Enjambre" por presuntos vínculos con el crimen organizado, denunció en entrevista con "Los Periodistas" que su hija fue detenida por la Fiscalía General de Justicia estatal y que está dispuesto a cooperar con las autoridades siempre y cuando existan garantías de seguridad para él y su familia.

El Edil, de quien se desconoce su paradero, habló en exclusiva con Álvaro Delgado y Alejandro Páez. Indicó que no tiene ninguna clase de vínculo con La Familia Michoacana, como dicen las autoridades, y aseguró que los señalamientos en su contra son parte de una persecución política orquestada por Morena.

"No sé dónde está mi familia. No sé a quién acercarme porque está todo intimidado. A mi hija, se llama Dana Paola Hernández Matías, fue la Fiscalía a casa de mi suegra, ahí se encontraba mi hija que es menor de edad. Si alguien tiene una fotografía que la difunda porque se la llevó la Fiscalía".

El Alcalde señaló que las acusaciones en su contra son falsas y dijo que tras su huida comenzó una persecución en contra de toda su familia.

"Yo no soy ningún delincuente, nadie conoce a esa gente. Fueron por toda mi familia. Ahorita hay patrullas aterrorizando a todo el pueblo, lo único que quiero es paz para mi gente, para mi familia. Se llevaron a mi hija, es menor de edad".

⚠️Pues resulta que Pedro Luis Hernández, alcalde electo por el PRD en el municipio de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex, Huyó Junto a su Esposa Durante Su Toma de Protesta. Tiene una orden de aprehensión pendiente por investigaciones de Operativo Enjambre. 😂 pic.twitter.com/aWAIcQyO6I — 𝙎σ𝐍ᶰყ  (@SoniTuit) December 17, 2024

El pasado 17 de diciembre, como parte del llamado "Operativo Enjambre" que se ha implementado desde noviembre en el Estado de México, autoridades de la entidad trataron de arrestar a Luis Hernández de Paz, quien rindió protesta como Alcalde electo del municipio de Santo Tomás de los Plátanos, pese a tener una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJEM) arribaron a la plaza cívica del Ayuntamiento del municipio, en donde se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta de Hernández de Paz. Si bien los agentes tenían la intención de ejecutar la orden de captura en contra del político perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD), éste logró huir del lugar.

Videos difundidos en redes sociales dejaron testigo de cómo, al intentar aprehender al Alcalde, personas que se encontraban en la plaza intervinieron y frenaron las labores de los elementos de seguridad, dando pie a una trifulca que permitió al perredista eludir a las autoridades.

Pedro Luis Hernández explicó que decidió presentarse a la toma de protesta pues contaba con un amparo otorgado por un juez e indicó que posteriormente se presentaría de manera voluntaria ante las autoridades para demostrar su inocencia.

"Yo me presenté a la toma de protestas porque no tenía ningún problema, yo tengo un amparo que me habían otorgado y un día antes había solicitado la primera audiencia al juez de Tenango. Yo me quería presentar voluntariamente para demostrar que somos inocentes".

El Edil denunció que desde la campaña había sido perseguido y que tras su triunfo los ataques incrementaron.

"Esto ya lo habían tratado de hacer cuando estuvimos en campaña, me mandaron a detener con la Guardia Nacional. Ahorita yo veo ilógico que teniendo un amparo de una autoridad federal se lo pasaron por donde se lo pasaron. Yo tengo la voluntad de presentarme para aclarar todas esas acusaciones".

Finalmente, Pedro Luis Hernández reiteró que está dispuesto a presentarse ante las autoridades para esclarecer su situación, pero solicitó garantías de seguridad.

"Yo me voy a presentar cuando sea mi audiencia, pero quiero presentarme con alguien, no sé a quien pedir ayuda para que nos pueda acompañar. Quiero presentarme para que me dejen porque no sé ni de qué se me está acusando, por eso pedimos la audiencia con mis abogados para ir con el juez y me digas de qué se me está acusando, por qué me persiguen, por eso promovimos nuestro amparo y me iba a presentar en la fecha establecida, pero lo que tramaban ellos era que no tomara protesta".

