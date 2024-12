Clara Brugada lanza programa de escrituración para regularizar viviendas en la CdMx

La iniciativa establecerá acuerdos con el Colegio de Notarios para ofrecer servicios notariales accesibles.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un nuevo programa de escrituración que se implementará a partir de 2025, a fin de resolver de manera ágil y con bajo costo la situación jurídica de las viviendas en la capital del país.

Al entregar cerca de seis mil testamentos y escrituras en el Zócalo, la mandataria capitalina destacó que más de la mitad de las viviendas en la ciudad carecen de escrituras, ya sea porque están intestadas o porque requieren un cambio de propietario, complicación debida a los altos costos y la burocracia.

Por ello, detalló que la primera fase del programa será realizar un censo para identificar las necesidades de escrituración de viviendas. En segundo lugar, se implementará un conjunto de programas para atender cada caso de manera ágil. La última fase consistirá en emprender un programa de escrituración social y de testamentos para la ciudad.

Hoy entregamos 5 mil 301 testamentos, 228 escrituras y 191 títulos de propiedad, que dan certeza jurídica a 6 mil familias de las 16 alcaldías de nuestra Ciudad, para proteger su patrimonio. Agradezco el trabajo y esfuerzo conjuntos de las y los notarios, la ciudadanía y el… pic.twitter.com/1sNnRFF1Iv — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 20, 2024

“Vamos a implementar un gran programa el próximo año; un programa que implique un avance significativo en la escrituración en esta ciudad, con metas concretas y avances claros”, detalló.

Añadió que, para implementar estas acciones, se establecerán acuerdos con el Colegio de Notarios y se propondrán reformas legislativas en materia de “notariado social”, con el fin de ofrecer servicios notariales que beneficien a los más necesitados.

“La escrituración y otros servicios relacionados se convertirán en los próximos años en un servicio social del Gobierno de la Ciudad de México, lo más económico y eficiente posible, para que no se demoren años en recibir sus escrituras o testamentos”, destacó.

Durante la entrega de cerca de seis mil testamentos y escrituras este viernes, Clara Brugada felicitó a las y los beneficiarios, resaltando que hoy culmina una lucha por alcanzar la tranquilidad sobre su patrimonio y bienes. En el caso de los testamentos, evitarán futuros conflictos con familiares y seres queridos al establecer desde ahora su voluntad en el documento.

“¡Muchas felicidades por tener su testamento o su título de propiedad o sus escrituras! Y estamos cerrando el año, así que quiero también felicitarlos, convocarlos a que convivan estos días de manera pacífica con su familia”, exhortó.

Por su parte, el Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas Rodríguez, mencionó: “El día de hoy vamos a hacer entrega de 191 sentencias, que son títulos de propiedad, 228 escrituras y cinco mil 300 testamentos, con lo cual se van a ver beneficiadas alrededor de seis mil personas, seis mil familias en nuestra ciudad. (…) Vamos a reiterar nuestro compromiso para seguir trabajando en una ciudad donde las familias vivan en paz, tranquilas, construyan su patrimonio familiar y con ello puedan seguir progresando y desarrollándose”, expresó.

#EnVivo ▶️ Hoy, desde el Zócalo capitalino, construimos una #CiudadConCertezaJurídica con la entrega de Escrituras y Testamentos.

Acompáñame en la transmisión. https://t.co/J5OF3JMwkc — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 20, 2024

Entre los beneficiarios que recibieron sus documentos en la Plaza de la Constitución estuvo Rosa María Ángeles, vecina de la alcaldía Benito Juárez. Ella destacó el apoyo del gobierno capitalino para tramitar su testamento a bajo costo y con mayor rapidez. "Me siento muy tranquila, porque soy persona de la tercera edad y no tengo la vida comprada. Que mis familiares estén asegurados evitará pleitos e inconvenientes sobre el legado que les dejo," mencionó.

La señora Virginia Treviño, habitante de la alcaldía Iztapalapa, también recibió su testamento luego de tramitarlo para no dejarlo al olvido. “Esto es una bendición muy grande, una ayuda que nos dio la jefa de Gobierno, me siento muy contenta, pues con esto dejo más asegurado mi patrimonio hacia mi hijo y los familiares que me quedan”, concluyó.