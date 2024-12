"Tenía que acatar Constitución": Ministro cuenta a El País su ruptura con AMLO

En entrevista con el periodista Zedryk Raziel para el diario El País, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá recordó que defender su autonomía provocó el rompimiento con el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- "Mi afecto, admiración y agradecimiento hacia el Presidente no estaban en juego, pero yo tenía que obedecer lo que decía la Constitución", sostuvo el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al hablar sobre la sentencia de 2023 que impidió que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) controlara a la Guardia Nacional (GN), lo que también originó un rompimiento con el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con el periodista Zedryk Raziel para El País, el Ministro González Alcántara defendió su autonomía como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que, afirmó, una de las condiciones para aceptar participar en la convocatoria para Ministro de la Corte fue que se respetara su "opinión", dijo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, detalló al diario español, mantener sus convicciones decepcionaron, incluso, a quienes votaron por él, al no defender los intereses del Gobierno federal que encabezaba el político tabasqueño, con quien hubo un alejamiento después de años de amistad, a causa del desencuentro por las opiniones divididas sobre la militarización del país.

El Ministro González Alcántara compartió que él siempre ha considerado que, desde su creación, la Guardia Nacional tenía que haber sido de carácter civil, algo que incluso manifestó al entonces Presidente López Obrador, pero éste ya no contemplaba esa posibilidad.

Esta situación se sumó a otras que se presentaron en el sexenio de López Obrador, y que contribuyeron a alejamiento entre ambos personajes. Por ejemplo, recordó González Alcántara, cuando el Ejecutivo federal pretendía que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa encabezara la SCJN o cuando se planteó que el entonces Ministro presidente Arturo Zaldívar ampliara su mandato.

"Lo de la Guardia Nacional le causó al Presidente un gran malestar", afirmó el Ministró en la conversación que entabló con El País. A su vez, destacó que no se trataba de un tema personal contra el ahora expresidente, a quien, aseguró, admira, estima y agradece, sino de serle fiel a sus convicciones, pese a que estaba consciente de que podía provocarse un distanciamiento con el tabasqueño.

Tras esta fractura, el Ministro González Alcántara aseguró que incluso redactó su renuncia, pero que no hubo posibilidad de entregarla porque supuestamente el entonces mandatario federal no estaba dispuesto a recibirlo. Comentó que le llegaron rumores de que López Obrador no quería saber nada de él.

Por el momento, el Ministro de la SCJN señaló que su relación con el expresidente de México está en pausa, y cree en que más adelante se busquen para reanudar la amistad y el respeto que sostenían, ya que también estima mucho a la familia del exmandatario, a sus hijos y a su esposa. Por ello, le deseó salud, felicidad y tranquilidad en un futuro.

"Fue una relación muy larga y hay muchas cosas que decirnos. Yo aspiro a, cuando se calmen las aguas, poder tener la oportunidad de acercarme a él. A sus hijos yo los aprecio mucho, y a su esposa, desde luego. Y espero volverlo a ver", concluyó González Alcántara en entrevista con El País.