Biden perdona a todos los condenados a la pena capital, antes de que llegue Trump

MADRID, 23 (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió este lunes una conmutación de penas a la mayoría de los presos que se encontraban en estos momentos en el corredor de la muerte a la espera de su ejecución en prisiones federales, menos de un mes antes de la toma de posesión de su sucesor, el republicano Donald Trump.

"He dedicado mi carrera a reducir los crímenes violentos y garantizar un sistema de justicia justo y efectivo", sostuvo. "Que no haya errores. Condeno a estos asesinos, lloro por las víctimas de sus actos despreciables y sufro por todas las familias que han sufrido una pérdida inimaginable e irreparable", agregó el mandatario.

Sin embargo, argumentó que su experiencia le lleva a "estar más convencido que nunca" de que "debe detenerse el uso de la pena capital a nivel federal". "En buena conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que una nueva Administración retome las ejecuciones que paré", zanjó.

BREAKING: After direct appeal from Pope just weeks ago, President Biden has commuted the sentences of 37 out of 40 inmates on federal death row; Biden and Pope are scheduled to meet in Rome Jan 10. The Pope has said the death penalty is “inadmissible” in all circumstances. pic.twitter.com/B8TiE7nBzT

