La NFL se une a Netflix esta Navidad: partidos en 5 idiomas y actuación de Beyoncé

Ciudad de México, 24 de diciembre (ASMéxico).- La NFL espera que la transmisión de dos partidos a través de Netflix en Navidad ayude a aumentar el alcance de la liga, especialmente en los mercados internacionales.

El partido de Kansas City Chiefs contra Pittsburgh Steelers, así como el partido Baltimore Ravens contra Houston Texans (con una actuación de Beyoncé en el medio tiempo), estarán disponibles para los más de 270 millones de suscriptores de Netflix, ya que los partidos se transmitirán con la opción de cinco idiomas diferentes (inglés, francés, español, portugués y alemán).

Charlotte Offord, gerente general de NFL Australia, espera que los fanáticos en el creciente mercado sintonicen los partidos, aunque en Australia comenzarán un día después de la Navidad.

Netflix disfrutó a principios de este año de un gran éxito deportivo cuando más de 100 millones de espectadores sintonizaron el servicio para ver el combate de boxeo en vivo entre Mike Tyson y Jake Paul.

A principios de esta semana, la empresa de transmisión y la FIFA confirmaron un acuerdo que permitirá que la Copa Mundial Femenina de 2027 y 2031 se transmita exclusivamente a través de Netflix en 10 entidades de Estados Unidos.

🇮🇪Ireland for the next international NFL game☘️

The Aviva Stadium very successfully hosted the

🏈Notre Dame vs Navy Midshipmen🏈

game in August with a spectacular turnout pic.twitter.com/5WXdx59miE

