¿Qué son las bacterias espejo y cómo podrían afectar la salud? Científicos explican

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS).- Un grupo de investigadores de del grupo estadounidense Milltown Partners publicó nuevos hallazgos en la revista Science sobre los riesgos potenciales del desarrollo de bacterias espejo: organismos sintéticos en los que todas las moléculas tienen quiralidad invertida (es decir, están "reflejadas").

Los científicos habían comenzado a trabajar en la creación de bacterias espejo y, si bien aún faltan por lo menos diez años para que se desarrolle la capacidad, en los últimos años se han producido avances significativos. El nuevo artículo concluye que, si se crean, estos organismos pueden plantear peligros importantes para la salud humana, animal, vegetal y ambiental.

Los autores piden que se abra un amplio diálogo entre científicos, responsables de políticas y una amplia gama de otras partes interesadas para trazar un camino hacia una mejor comprensión y mitigación de los riesgos potenciales de las bacterias espejo.

