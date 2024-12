Claudia dice que "no es creíble" reportaje de cocinas de fentanilo del Times

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que no es creíble el reportaje de The New York Times sobre la producción del fentanilo en una cocina.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheibaum Pardo cuestionó el reportaje de The New York Times en donde exhibe la producción de fentanilo en Culiacán, Sinaloa, al asegurar que las imágenes que se presentan “no son creíbles” porque esa droga no se elabora de esa manera. “Sean serios”, dijo.

“Ayer sale una nota en el NYTimes en donde presuntamente dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo, hoy lo comentábamos en el Gabinete de Seguridad sobre cómo es que se hace la producción de fentanilo, porque no son las fotografías que se muestran ahí… una cosa es la producción de metanfetamina y otra la de fentanilo, entonces no es muy creíble el fentanilo no se produce así”, explicó la Mandataria en su conferencia matutina.

La Presidenta se refirió al texto publicado por Natalie Kitroeff y Paulina Villegas en The New York Times, en el que ellas afirman que llevaban meses intentando acceder a un laboratorio de fentanilo operado por el Cártel de Sinaloa, el cual según el gobierno estadounidense es responsable en gran parte del producto que inunda Estados Unidos. “Pero cada vez que estábamos cerca de lograrlo, algún estallido inesperado de violencia desbarataba nuestros planes”.

“El laboratorio estaba oculto en una casa en pleno centro de la ciudad de Culiacán, en una calle bulliciosa llena de peatones, automóviles y puestos de comida. No había olores ni humo en el exterior que pudieran alertar a un transeúnte de las grandes cantidades de fentanilo que se estaban cocinando detrás de la puerta. Todo el interior estaba oscuro, excepto por una habitación al fondo, que se encendió con llamas al rojo vivo apenas llegamos. Dos hombres se apuraron para apagar el fuego que salía de una olla en la estufa, rodeada de un humo que tenía un tinte rojizo”, escriben ambas reporteras en el NYT.

No obstante, la Presidenta insistió en que las imágenes que publica este diario, que en el pasado acusó al expresidente López Obrador de tener vínculos con el narco sin presentar pruebas, no son creíbles y así se demostrará porque indicó que una cosa es la producción de metanfetamina y otra la de fentanilo.

“No es fentanilo lo que aparece en las fotos del diario, el fentanilo se produce de otras maneras, que ya la Secretaría de Marina o el propio Cofepris pueden informar cuáles son los métodos de producción, pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está 'cocinando', como se dice, estas drogas", argumentó.

Sheinbaum Pardo también expuso que debe entenderse cómo se ha dado la ola de violencia en Sinaloa, particularmente cuando sigue sin aclararse el papel que tuvieron las agencias de Estados Unidos en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.