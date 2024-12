Biden anuncia funeral de Estado el 9 de enero para honrar y despedir a Jimmy Carter

Por Claudia García Sánchez

Los Ángeles, 30 de diciembre (La Opinión).- El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un servicio funerario solemne y significativo para honrar la vida y el legado del expresidente Jimmy Carter, fallecido el pasado domingo 29 de diciembre a los 100 años de edad.

La ceremonia principal se llevará a cabo el 9 de enero en Washington, D. C., en un evento que fusionará la tradición de los funerales de Estado con los deseos personales del propio Carter y su familia.

Tras la ceremonia oficial, la procesión fúnebre del expresidente concluirá en Plains, Georgia, su localidad natal y lugar donde creció en una granja de cacahuetes. Allí descansará junto a su esposa, Rosalynn Carter, quien fue sepultada el año pasado en una parcela que ambos eligieron años atrás como su destino final.

El Presidente Biden, quien reveló el año pasado que Carter le pidió que pronunciara la elegía, aseguró que su equipo está colaborando estrechamente con la familia Carter para garantizar que el expresidente sea recordado de manera adecuada tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Jimmy Carter lived a life measured not by words, but by deeds.

Just look at his life's work.

With his compassion and moral clarity, he lifted people up, changed lives, and saved lives all over the globe.

— President Biden (@POTUS) December 30, 2024