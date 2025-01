FOTOGALERÍA ¬ La Verbena Navideña del Zócalo concluye con 1.7 millones de visitantes

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- La Verbena Navideña en el Zócalo capitalino llegó a su fin este 31 de diciembre de 2024 con un rotundo éxito, pues congregó a más de 1.7 millones de personas.

La actividad, que se extendió por 14 días, convirtió el corazón de la Ciudad de México en el centro de la celebración decembrina.

Desde el 17 de diciembre, más de 50 conciertos gratuitos se ofrecieron al público, con una gran diversidad musical.

Artistas como Los Cadetes de Linares, Rebeca Lane, Chetes y Austin TV, entre otros, llevaron sus propuestas a los miles de asistentes que disfrutaron de géneros tan variados como el rock, la cumbia, la salsa y la música norteña.

Los visitantes no sólo disfrutaron de la música, sino también de un espectáculo visual inigualable. El alumbrado decorativo, instalado en las fachadas del primer cuadro de la ciudad, embelleció la zona y atrajo a miles de personas, quienes podrán apreciarlo hasta el 7 de enero.

Uno de los principales atractivos de la Verbena fue el Nacimiento monumental, compuesto por más de 12 mil flores de nochebuena.

Además, los túneles luminosos se convirtieron en un espacio para fotos y recuerdos, sobre todo para las familias que aprovecharon para captar momentos especiales.

“Ya he venido en años anteriores y me gusta mucho, me gustan como decoran, es un espectáculo muy bonito”, comentó Elizabeth Andrade, vecina de Texcoco, quien también se mostró entusiasta por el evento.