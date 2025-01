VIDEO ¬ Cybertruck con fuegos artificiales explota frente a Torre Trump en Las Vegas

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Un Tesla Cybertruck explotó este miércoles frente al Trump International Hotel en Las Vegas, Nevada, causando la muerte de una persona y lesiones a otras siete, según informaron autoridades locales.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas indicó que el incidente ocurrió en el área de valet parking del hotel alrededor de las 8:40 horas locales. Aunque no se han confirmado las causas de la explosión, se investiga como un posible acto de terrorismo.

Un video difundido por las cámaras del hotel muestra al vehículo envuelto en llamas mientras columnas de humo se elevan en el lugar. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que tiene agentes en la zona para apoyar en las pesquisas.

De acuerdo con un funcionario consultado por ABC News, el vehículo transportaba morteros de tipo pirotécnico. Las autoridades trabajan para determinar si el conductor buscaba intencionalmente provocar el estallido.

En redes sociales, Elon Musk, CEO de Tesla, expresó su consternación por el incidente y confirmó que la explosión fue causada por fuegos artificiales de gran tamaño y/o una bomba transportada en la parte trasera del Cybertruck alquilado, que y no está relacionada con el vehículo en sí.

La policía de Las Vegas informó que el cuerpo de la persona fallecida permanecía en el interior del vehículo mientras continuaban las labores de recuperación.

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.

All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ

— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025