Hay que ser optimista, dicen los pesimistas. Y sí: al mal tiempo, buena cara. Porque finalmente no hay mal que dure cien años. Hay que tener presente que quién no ha afrontado la adversidad, no conoce su propia fuerza. Incluso la noche más oscura terminará y el sol saldrá, como dijera Víctor Hugo. O Martin Luther King: Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Ciertamente no puedo cambiar la dirección del viento –acota Jimmy Dean--, pero puedo ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino.

Poco a poco, nos enseña Claudia. Todo se va a remediar, todo va a mejorar. La inseguridad, la corrupción, la ilegalidad. Poco a poco. Sin prisa, sin ansias, sin desaliento. Hay que partir de que en México las cosas están bien. Punto. El pueblo manda. Y el pueblo es bueno y nunca se equivoca. Sabio. Obedecer sus designios es el camino seguro a la felicidad. Ya lo estamos viendo.

Bueno, excepto los adversarios, que ya sabemos cómo son. Amargados, frustrados, política y moralmente derrotados. Retrogradas. Todo lo ven mal, porque en realidad lo que quieren es volver a la época de los privilegios, las canonjías, el nepotismo, los cochupos, los negocios al amparo del poder. Eso ya quedó atrás. No volverá, entiéndanlo.

Hoy vivimos en un país libre y justo, en el que rige el Estado de Derecho. Se acabaron la pobreza, la desigualdad, la explotación, la corrupción, el abuso. Nos gobierna una generación de gente proba, comprometida, preparada, que conduce al país por el camino de la prosperidad.

Claro, poco a poco. La inseguridad, que llegó a su máximo histórico en el sexenio anterior y que ahora sigue el mismo camino, va a disminuir. Recordemos que la situación actual es culpa del antepasado, de Felipe, de los neoliberales, de García Luna. Época negra aquella, luminosa ésta; per… poco a poco.

La economía no va mal, dice Claudia. ¡Crecimos! Aunque con el índice más bajo de los últimos 32 años: en el 2024, apenas el 1.2 por ciento del PIB anual. Bueno, pero crecimos. Es decir, ahí la llevamos. Y poco a poco vamos ir creando nuevos empleos, mayor infraestructura, nuevas inversiones nacionales e internacionales. Claro, poco a poco.

Nuestro sistema de salud todavía no es reconocido en el mundo como el mejor de todos, sencillamente porque no lo conocen. Es cosa de ir paulatinamente difundiendo de manera global sus logros, su altísimo nivel de calidad, poco a poco. Atención médica, cirugías, terapias, equipo, personal, medicamentos. Todo. Aquello de igualar a Dinamarca, de lo que tanto se burlaban los retrógradas, quedó atrás: Es prueba superada. Ya estamos en un nivel muy superior. Ahora es un gusto enfermarse.

¿Y qué decir de nuestro sistema educativo? Una revelación. Lo que pasó antes fue un tropezón, pero ya lo superamos. Preparamos ahora a nuestros niños y jóvenes con los valores del nacionalismo y la solidaridad, mediante métodos pedagógicos que son envidia de muchos países. Es la Nueva Escuela Mexicana, que rendiurá frutos en corto tiempo, aunque poco a poco.

También motivo de envidia para las grandes naciones desarrolladas son las obras cumbres del gobierno de Andrés Manuel, aunque los adversarios las tilden como “elefantes blancos”, proyectos fallidos, ocurrencias y otras linduras absolutamente falsas.

El Tren Maya es una maravilla. Los pseudo ecologistas acusan que su construcción implicó un ecocidio, la destrucción de la selva en la península de Yucatán. Y que está incompleto, faltan tramos enteros, no hay estaciones. Falso todo eso. El tren marcha sobre ruedas. Se tiraron unos cuantos árboles, pero ya se plantaron millones. Es un éxito. Miles y miles hacen cola para abordarlo. Legiones de turistas del mundo entero hacen reservaciones hasta con un año de anticipación. Y va a resultar, además y para que les duela, un negociazo. Vamos bien, pero… poco a poco.

La refinería Olmeca de Dos Bocas tuvo algunos retrasos, es cierto, debidos al esmero exagerado con el que sus constructores cuidaron cada trabe, cada caldera, cada tornillo. Al estilo morenista, pues: todo bien hecho. Su inauguración adelantada fue precisamente para subrayar la importancia que tendría cuando efectivamente fuera puesta en marcha, lo que ya prácticamente sucedió. Las críticas son falsas, interesadas, malévolas. No, no se ha refinado un solo barril todavía, pero ya merito. Se está en las pruebas. Poco a poco.

Un severo mentís se llevaron quienes pronosticaban el supuesto fracaso del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) en Santa Lucia. Ignorantes como son (no saben ni siquiera quién fue Felipe Ángeles), aseguraban que nadie usaría esa central aérea y se lamentaban de la cancelación del absurdo NAICM en Texcoco, un nido de ratas donde los neoliberales cocinaban ya grandes negocios ilícitos. Se la pelaron, como diría el casi Nobel de Literatura Taibo II, ideólogo de la 4T. Y aunque traten de negarlo: el AIFA es un éxito., Mentira que no hay cómo llegar. Está súper comunicado. Cada día hay más vuelos, más pasajeros, más carga. Cosa de tiempo, caray. Poco a poco.

Ya lo decíamos al principio: al mal tempo, buena cara. Las amenazas de Donald Trump nos hacen lo que el viento a Juárez, para seguir con los refranes. Ya le dimos la vuelta a lo del maíz transgénico y ahora es prohibición constitucional su cultivo. ¿Cómo la ven? Para que no ande de hocicón el colorado, ya le dimos una buena friega a los chinos de Izazaga. Qué no nos venga con amagos de una invasión gringa a nuestro país, porque aquí lo estamos esperando envueltos en la Bandera tricolor y listos, 130 millones de mexicanos, para cantar nuestro Himno Nacional. Nomás que se deje venir el güey.

En suma, todo lo anterior se resume en nuestra visión optimista acerca del porvenir inmediato de nuestra gran Nación, en la que los nubarrones alentados –o inventados— por los adversarios, los enemigos del pueblo, no alteran la realidad: México va bien, seguro. Viento en popa. Eso sí, poco a poco. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

PROPOSITOS. Entre mis propósitos de Año Nuevo está abandonar el desánimo y dar cara a la adversidad, con coraje. No es la primera vez que nos enfrentamos con un régimen totalitario. También el PRI en su larga etapa hegemónica concentró el poder absoluto y dominó el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en aras siempre de la justicia social. Además, claro, de no realizar elecciones libres ni confiables. Y sin embargo logramos abrir brecha y con muchos esfuerzos, sacrificios y enterezas, accedimos finalmente a democracia. Esperemos que esta vez no tengamos de partir de cero y que el país –su economía, sus instituciones, su ciudadanía-- aguante. Ánimo y buen año 2025.

