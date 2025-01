VIDEOS ¬ Así se vivió el sismo de magnitud 6.8 en el Tíbet; ya se reportan 95 muertos

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS).- Al menos 95 personas han muerto y 130 han resultado heridas a causa un fuerte sismo de magnitud 6.8 que tuvo lugar este martes por la mañana y que ha golpeado con dureza el condado de Dingri, situado en la región autónoma de Tíbet, en el suroeste de China.

El sismo, que ocurrió pasadas las 9:00 horas, a una profundidad de 10 kilómetros, ha provocado medio centenar de réplicas y afectó además a Bangladesh, Nepal, Bután e India.

A 6.8-magnitude earthquake jolted Dingri County in southwest China's Xizang on Tuesday morning. Take a glimpse of the aerial view of the epicenter located in Tsogo Township. #Xizang #earthquake pic.twitter.com/6sNjCQQzU4

— China Xinhua News (@XHNews) January 7, 2025