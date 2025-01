Claudia recuerda desencuentros con Ken Salazar; no aclaró el caso de “El Mayo", dice

Ken Salazar tuvo un "alejamiento" cuando el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) señaló la injerencia de Estados Unidos, consideró Claudia Sheinbaum al hacer un balance de su gestión como Embajador.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SiEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó este martes algunos de los desencuentros que provocaron un "alejamiento" entre el Gobierno federal y el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al hacer una valoración del desempeño del funcionario que ayer concluyó su cargo ante el cambio de Administración estadounidense.

"Yo diría que en el último periodo hubo desencuentros con el Embajador. Uno de ellos fue el tema del Poder Judicial, porque además él un día lo aplaudió y otro día lo reprobó. Entonces no sabíamos realmente cuál era su posición, pero además no tiene por qué opinar el Embajador de Estados Unidos sobre un asunto que le compete a México", recalcó Sheinbaum ante una pregunta hecha por SinEmbargo.

La Jefa del Poder Ejecutivo Federal explicó que la relación con Estados Unidos comprende una gran variedad de temas y que ambos países están estrechamente conectados. "La relación bilateral es de muchísimos temas: de migración, de seguridad, pero también cultural, amistosa. En fin, de los mexicanos y mexicanas que viven allá; de las y los estadounidenses, cerca de un millón de estadounidenses viven en México", destacó.

"Hay muchísimos temas, pero a él [Ken Salazar] no le correspondía estar opinando sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, como no lo hicieron otros embajadores. En su momento incluso Canadá lo hizo y después ya no. Ahí evidentemente no hubo un acuerdo", subrayó la mandataria mexicana.

Ken Salazar no aclaró qué pasó con "El Mayo": Sheinbaum

Desde su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la Presidenta de México también volvió a referirse a la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, la cual desató una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa en Culiacán. En ese contexto, señaló que Ken Salazar no aclaró que pasó con el narcotraficante ni el grado participación de las agencias de Estados Unidos en el caso.

"Y el segundo problema, cuando en su momento el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador puso en pausa la relación con el Embajador, pues tuvo que ver con la detención de un narcotraficante en Sinaloa, que nunca quedó claro, y no ha quedado claro cuál fue la participación de Estados Unidos porque más allá de la persona, el tema central es cómo fue que lo detuvieron y hasta dónde llegó la injerencia de Estados Unidos en México", sostuvo.

"Como lo he dicho, nosotros vamos a colaborar, nos vamos a coordinar -pues son nuestros vecinos, hay más de tres mil kilómetros de frontera-, en muchos temas; pero cada uno desde su soberanía. Y si nosotros tenemos algo qué proteger, es que somos un país independiente y soberano. Entonces es importante que ese tema se aclare", insistió.

Asimismo, la doctora consideró que eso no impidió que México mantuviera una buena relación con Estados Unidos. "Y a partir de ahí sí hubo un alejamiento con el Embajador, no de las relaciones. Es lo mismo que con España. Nosotros seguimos diciendo que es importante que la corona y el Gobierno español se disculpen con los pueblos originarios de México, que es algo que va a fortalecer la relación entre México y España. No la debilita, la fortalece. Eso no quiere decir que estén rotas las relaciones. No, ni mucho menos. Hay comercio, turismo, pero sí hay un tema que nosotros estamos planteando que es importante para México", finalizó.

