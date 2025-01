EU aprueba ley H.R. 29 para asegurar arresto de indocumentados que cometan delitos

Por Jesús García

Los Ángeles, 7 de enero (La Opinión).- La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley H.R. 29 o “Laken Riley Act”, para que las fuerzas policiacas detengan a migrantes indocumentados que cometan delitos hasta que puedan ser deportados.

El proyecto de Ley fue patrocinado por el representante republicano Mike Collins (Georgia) y logró una votación de 264 a favor y 159 en contra.

La norma ahora se dirige al Senado, donde es posible que logre cierto respaldo demócrata, luego de que 48 representantes se sumaron en la Cámara.

Esta fue la segunda votación para la Ley que había sido aprobada el año pasado, pero no logró respaldo en el Senado.

La legislación busca presentar acciones civiles contra los funcionarios federales que se nieguen a detener a migrantes indocumentados que haya cometido delitos, como robo y asesinatos.

Además, la H.R. 29 permitiría a los fiscales generales estatales exigir ayuda al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la detención de migrantes.

Laken Riley, de 22 años, fue asesinada en la Universidad de Georgia por José Ibarra, de 26 años, un migrante indocumentado que fue condenado el año pasado.

January 7, 2025