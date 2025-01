Ley H.R.29: Estos son los 4 delitos menores por las que migrantes serían deportados

Los Ángeles, 9 de enero (LaOpinión).- La nueva Ley H.R. 29 que aprobó la Cámara y cuya legislación espejo podría ser avalada con respaldo demócrata en el Senado se enfoca cuatro delitos: robo-asalto, atraco, latrocinio o hurto y robo en tiendas minoristas.

Aunque el robo se encuentra catalogado como uno de los motivos que pueden complicar la estancia en el país de un inmigrante, la nueva Ley da un paso adicional, al obligar a las policías locales y estatales a detener a las personas hasta que puedan ser deportadas.

Defensores de inmigrantes consideran que la Ley sería un serio problema para el sistema judicial, ya que permitiría crear “perfil racial”, es decir, que los policías detuvieran a las personas considerando su etnia, raza, nacionalidad o color de piel.

“Lo que es tan peligroso sobre este proyecto de Ley es que realmente pone mucho poder en manos de las fuerzas del orden. Y como sabemos, en este país, hay problemas reales y significativos con la discriminación racial”, expresó Sarah Mehta, asesora principal de Políticas de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), en una conferencia virtual.

Sin embargo, también preocupa que el debido proceso judicial sea eliminado en los casos de estos inmigrantes, a quienes se les pondría en forma inmediata en proceso de deportación.

Mehta señaló que los inmigrantes deberán tener cuidado en cómo comparten información sobre su historial, sobre todo en revisiones con agentes del orden, a fin de evitar estar en un proceso de deportación inmediata bajo la nueva Ley si es aprobada.

La Ley está teniendo el respaldo de demócratas como el senador Rubén Gallego (Arizona), quien afirmó en Fox News que el proyecto de Ley tiene una moción que beneficiaría a ‘Dreamers’, pero no eso no existe en el documento original.

“No sólo votaré a favor de la Ley Laken Riley, sino que también soy copatrocinador del proyecto de Ley“, escribió el senador en su cuenta de X, antes Twitter. “Los arizonenses conocen mejor que nadie las consecuencias reales de la crisis fronteriza actual. Debemos dar a las fuerzas del orden los medios para tomar medidas para prevenir tragedias como la que le ocurrió a Laken Riley”.

The Senate is trying to start debate on the Laken Riley bill. But this is not H.R. 29, the House-passed Laken Riley bill. This bill is S.5. It's the same text, but a different bill. Passing HR 29 in the House and S5 in the Senate does not make a law. That is all. pic.twitter.com/AtYRTkgdAI

— Jamie Dupree (@jamiedupree) January 9, 2025