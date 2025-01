RADICALES ¬ Hasta ahora, bien. ¿Podrá Claudia mantener la marcha con lo que se viene?

En esta entrega de RADICALES se analizó el desempeño de Claudia Sheinbaum en sus primeros 100 días como la primera mujer Presidenta en la historia de México. ¿Cómo le fue en este periodo? ¿Cuáles son los retos que vienen para ello? Estas y otras preguntas fueron abordadas en este episodio.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta han sido positivos pues ha sentado las bases y mostrado de manera clara cómo será su Gobierno, el camino que seguirá en materia de seguridad y el planteamiento que mantendrá frente a las amenazas de Estados y Donald Trump sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

Al respecto, Fabrizio Mejía señaló que el arranque de Sheinbaum en la presidencia fue muy intenso, pues en sus primeros días se aprobó la Reforma al Poder judicial y se confirmó el regreso de Donal Trump como Presidente de Estados Unidos.

"Fue muy intenso el arranque del Gobierno de Claudia Sheinbaum en el sentido de que se empezaron a procesar muchas reformas que estaban en las cámaras con una facilidad mas o menos notable, con la mayoría calificada, como no tuvo el presidente López Obrador, con algunas de las reformas legislativas, digamos, que permiten, esta tradición mexicana de gobernar a partir de las reformas constitucionales que permiten establecer las prioridades".

El escritor mencionó que estos primeros días de gobierno se dividen en dos ejes principales. El primero, la reforma judicial y la lucha que esta originó. Y segundo, la victoria de Trump y las amenazas que ha hecho a México.

"Una de las piernas de estos 100 días fue toda la Reforma y la lucha por la reforma judicial, la confrontación que siguió existiendo cada vez más aguda y cada vez más innecesaria de parte del Poder Judicial contra lo que ya había decidido la gente en las urnas y las cámaras para la elección de los juzgadores. Y por otro lado, la elección, que ya sabíamos que iba que iba a venir de Donald Trump, aunque de la forma en que se dio esa elección también cambia un poco el paisaje, porque tiene mayorías y ha estado haciendo este nuevo juego de lanzar cosas ideas, incluso algunas absurdas, pero no importa en esa estrategia, sino ver quién se mueve como consecuencia de eso. Y ese sería el otro digamos el otro pie de estos 100 días".

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar recordó que a diferencia de sexenios pasados, en donde el viejo régimen comenzabas sus gobiernos en medio de la incertidumbre, ahora Claudia Sheinbaum ha comenzado su mandato con un gran respaldo popular.

"Siempre este periodo llamado del interregno, es decir el espacio que que ocurría entre que un presidente era electo a que realmente tomaba posesión siempre fue muy extenso, al igual que las campañas electorales en México fueron siempre muy extensas porque veníamos de esta de este viejo régimen donde pues básicamente era este lapso enorme de campaña para que el destapado, para que aquel producto del candidato producto del dedazo saliera a mancharse los zapatos, y a que lo reconocieran las bases priísta y lo reconociera el presunto electorado. Las cosas han cambiado mucho y ahora tuvimos el un interregno mucho más corto porque ya hubo una reforma electoral a ese respecto y Claudia Sheinbaum tomó posesión mucho antes de lo que solían hacerlo sus antecesores, dos meses antes. No es poca cosa porque este elemento ocurre en un tránsito de un Presidente a una Presidenta donde ambos pertenecen al mismo movimiento".

El académico mencionó que pese a que solo han transcurrido 100 día del inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum, la Presidenta ha dado certezas de lo que será su sexenio y no ha dejado campo a la especulación.

"Creo que hay un elemento que no debemos saltar en ningún caso, que es el hecho de que en el poco tiempo que ha ocurrido, ya hemos visto lo suficiente para pensar que se consolida no solo lo que se definió como un cambio de gobierno, sino como el cambio de régimen que viene desde 2018. Es verdad que la coyuntura es mucho más favorable a Claudia Sheinbaum, los resultados electorales le dieron una mayoría en cámaras que López Obrador no tuvo, pero ha habido una bisagra entre un proyecto y otro y de ese modo, pues hay un cambio inédito que es la reforma al Poder Judicial, por ejemplo. Ese elemento aunado al hecho de que hay una política social que ha modificado sustancialmente a la vida pública mexicana y el hecho de que se vive un consenso ideológico muy marcado en favor de esta transformación, pues ahí están estos cambios institucionales".

En tanto, Álvaro Delgado señaló que pese a tener el antecedente de un Gobierno exitoso como el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el momento la Presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado ser una mujer capaz y con un proyecto que busca darle continuidad a las bases dejadas por el tabasqueño.

"No es sencillo pasar de un liderazgo tan robusto, tan querido que es Andrés Manuel López Obrador a la primera Presidenta de la República que tiene su propio liderazgo, que tiene sus propias características, que tiene su propia biografía, pero que es un liderazgo diferente hasta por el hecho mismo de ser mujer, pero forman parte de un proyecto y eso le ha dado a Claudia Sheinbaum una base fundamental para no solamente tener la legitimidad que le dio el electorado con el prácticamente 60% de las preferencias, esa legitimidad la ha acrecentado en estos primeros 100 días".

El periodista indicó que en sus primeros días de gobierno Sheinbaum se ha enfocado en atender los problemas que mas le preocupan a los mexicanos, como es la inseguridad, para ello, recordó, ha nombrado a especialistas como Omar García Harfuch para encargarse de estas tareas.

"Pienso que es un arranque el de claudia, Sheinbaum en estos 100 días de hacerle frente inclusive a los problemas que más le importan a los mexicanos, cuál es el que más le importa a los mexicanos, el mismo que cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión la inseguridad y a diferencia de López Obrador, que hace 6 años que colocó ahí a Alfonso Durazo, Claudia ha colocado ahí a alguien que sabe más de seguridad que resolvió la Ciudad de México, a un policía y qué bueno que así sea, que haya, como lo he dicho en otras ocasiones, un perfil o perfiles especializados en los diversos temas en este caso Omar García Harfuch, un hombre de vocación policíaca, un hombre de acción y por tanto pues obviamente había que abocarse a resolver el problema número uno lo que le más le preocupa a los mexicano".

Finalmente, Alejandro Páez señaló que en México estábamos acostumbrados a que al inicio de cada sexenio había una crisis sexenal, pero desde la llegada de López Obrador a la presidencia en 2018 esto quedó en el pasado

"Se nos olvida que estábamos acostumbrados a las crisis sexenales, no hay crisis sexenal, ya no hubo en ese escenario el Presidente López Obrador fue profundamente ortodoxo en los primeros 100 días hubo una ortodoxia en el manejo de la economía que que permitió que el país estuviera sobre rieles, claro que hay problemas, muchos".

Páez recalcó que en la actualidad existe una estabilidad que no se había vivido en otros sexenios. Además recordó que al inicio de los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo sombríos sucesos que quedaron marcados en la historia del país.

"Primero en efecto, hay una estabilidad que ya quisiera haberse visto en otros sexenios. Cuando llega Ernesto Zedillo ya para estas alturas, en los primeros 100 días, ya estábamos metidos en una gran crisis económica hace 30 años. Cuando llega Vicente Fox, recuerden ustedes, ya estaba el Chapo otra vez de regreso en las calles. En los primeros 100 días de Calderón estalla la guerra, él mete a México en una guerra cuyas consecuencias se pagan hasta el día de hoy con cientos de miles de muertos. Cuando llega Peña en los primeros 100 días lo que tienes es el Pacto por México que es básicamente la segunda generación de de reformas neoliberales para entregar lo que queda de país a partir de un reformas constitucionales. Que sucede con Claudia Sheinbaum en sus primeros 100 días, uno es la ratificación de la vocación social del gobierno que tenía el Presidente López Obrador y que ella confirma como tal. Es un gobierno cuyo principal interés, cuya principal vocación son los pobres y a partir de los pobres es que vienen reformas constitucionales, a partir de los pobres es que viene un presupuesto de de la Federación y a partir de los pobres es que incluso no hay una miscelánea fiscal".

