ENTREVISTA ¬ Mi aportación a la historieta mexicana está en los temas abstractos: JIS

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- El monero Jis considera que su aportación a la caricatura ha sido abordar temas abstractos y psicodélicos que no se podían tratar fácilmente en la historieta mexicana.

"De alguna manera ha sido mi modo de estar trabajando", añadió el monero, al señalar que, incluso, estos han sido experimentales, ya que busca llegar a los limites del humor o de la historieta. "Podría ser como trabajos experimentales, en el sentido de que son como tentativas de ver, de ensayar los límites del humor o del formato mismo de la historieta", dijo.

Jis ahondó que con estos trabajos experimentales ha intentado deconstruir el sistema o la misma historieta, lo que termina siendo un rompecabezas, como una especie de laboratorio. "Creo que se ve justamente a veces este intento por romper, deconstruir el sistema o la página de una historia", indicó.

"A veces queda literalmente como un rompecabezas, porque me interesa a veces estar ahí hurgando, deshaciendo la maquinita, pero muchas veces las partes ya después no las hay para volverla a armar bien la historieta. Entonces, este estado, digamos, de laboratorio, me interesa, me gusta, creo que es sabroso”, concluyó.