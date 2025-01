GenteAsí ¬ Modelo rusa y un abogado mexicano son buscados por la muerte de su hijo

Las autoridades se encontraron, además, con que el domicilio, donde se encontraba el menor, carecía de servicios básicos como agua, luz y gas.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El caso de un niño, identificado como Omar, con graves signos de desnutrición se viralizó en redes sociales. Su madre, Olga Idelevich, una modelo de origen ruso, se encuentra en calidad de "no localizada" luego de que se confirmara el deceso del pequeño.

Fue el pasado 10 de enero cuando el atroz caso se dio a conocer por Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en alerta. De acuerdo con los reportes de Jiménez, el pasado 30 de diciembre, policías acudieron al domicilio donde habitaba el menor luego de haber recibido una llamada de auxilio.

Cuando los elementos llegaron al departamento, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, se encontraron con Omar, un pequeño de seis años, postrado sobre una cama y con un visible estado de desnutrición.

"¿Cuántos años tiene su hijo?", se puede escuchar que uno de los uniformados preguntó a Idelevich. "Seis", respondió ella.

Las autoridades se encontraron, además, con que el domicilio, donde se encontraba el menor, carecía de servicios básicos como agua, luz y gas.

Pese a que los elementos de seguridad arribaron al lugar, y el menor fue trasladado a un hospital pediátrico en Azcapotzalco, Omar falleció a las pocas horas.

Tras lo ocurrido, Olga Idelevich se encuentra en calidad de no localizada, y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina ya indaga el caso. Según señalaron vecinos del domicilio, Idelevich huyó poco después de que la condición de Omar fuera descubierta.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, en 2019 Olga Idelevich mantuvo una disputa legal con Marco Antonio Mijangos Velasco, un abogado mexicano influyente y presunto padre del menor.

4- Olga Idelevich demandó en 2019 a Marco Antonio Mijangos Velasco porque no se hacía responsable del menor, el caso aparece con notificaciones hasta noviembre del 2024, es decir hace dos meses. pic.twitter.com/tuAc69n54q — Libro Negro (@Libro_negro_) January 11, 2025

En diversas ocasiones, Olga Idelevich compartió en Facebook publicaciones en las que ahondaba que el padre del menor se burlaba de su precaria situación y de que tanto ella, como su hijo, pasaban días sin tener para comer.

Por lo anterior, diversos colectivos y organizaciones han exhortado a las autoridades a no sólo buscar a Idelevich sino también a Mijangos Velasco, quien no hizo nada a pesar de estar al tanto de las carencias por las que estaban atravesando la mujer y su hijo.

"A él la justicia no lo busca, la sociedad no lo condena. Ella, siendo víctima de muchísima violencia, es a la que se califica y busca como criminal. ¿Hubo negligencia? Sí, pero no sólo por parte de ella", compartió la colectiva feminista Las brujas del mar en su cuenta de X.

El caso de Olga Idelevich es una muestra del nulo entendimiento social de problemáticas complejas. Olga es rusa, tuvo un hijo con Marco Antonio Mijangos Velasco, un abogado mexicano bastante influyente. No se sabe al momento cómo Olga llegó al país, sí se sabe que desde 2019… — Las brujas del mar (@brujasdelmar) January 12, 2025