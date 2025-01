VERSUS ¬ Claudia traza muro de prosperidad para contener las malas noticias del norte

Al cumplirse los primeros 100 días de su gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan México, un ambicioso plan de trabajo con el que pretende hacer frente a cualquier incertidumbre que venga y que tiene la finalidad de reducir la pobreza y las desigualdades con una visión de desarrollo equitativo, sustentable, de industrialización, de crecimiento económico, y sobre todo de bienestar para las y los mexicanos. ¿En qué consiste este plan? ¿Qué beneficios generará para los mexicanos? Estas y otras preguntas fueron abordadas en esta entrega de VERSUS.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Plan México presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo generará prosperidad para la sociedad y servirá como muro para contener la oleada de noticias negativas producidas por Donald Trump y Estados Unidos, plantearon Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel.

El pasado 13 de enero, al cumplirse los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera mujer Presidenta en la historia de México, presentó el ambicioso Plan México, con el que, afirmó, se hará "frente a cualquier incertidumbre que venga hacia el futuro próximo". El proyecto de 12 metas tiene la finalidad de reducir la pobreza y las desigualdades con una visión de desarrollo equitativo, sustentable, de industrialización, de crecimiento económico, y sobre todo de bienestar para las y los mexicanos.

"El objetivo entonces es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Nuestro país es una potencia cultural y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades; pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga hacia el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante", dijo Sheinbaum al presentar el plan.

Las palabras de Sheinbaum Pardo llegan unos días antes de que Donald Trump regrese a la Presidencia de Estados Unidos, un hecho que ha incrementado los temores por la posibilidad de que cumpla con su amenaza de imponer aranceles del 25 por ciento sobre todos los productos importados desde México.

Al respecto, Meme Yamel aseguró que el Plan México consolida el trabajo que Sheinbaum y su equipo realizaron desde la campaña y meses antes de que esta iniciara.

"El Plan México digamos que está consolidando lo que fue el plan de detonación económica que se anunció en la campaña, lo de los polos de desarrollo que era algo que ya se había trabajado desde la campaña y para haberlo trabajado en la campaña tuvo que haberse trabajado antes de la campaña. Entonces al menos el plan en particular quiere trabajar entonces desde hace año y medio".

La periodista señaló que contrario a lo que aseguran los detractores de Sheinbaum, el Plan México no surgió como una respuesta a la amenazas de Trump, al contrario, sino que se trata de la consolidación de un trabajo de varios meses. "Algunos lo han visto como una respuesta emergente como si hubiera sido una respuesta desesperada por parte del gobierno a la llegada de Donald Trump, por eso quería insistir un poco en el Plan México es la consolidación de un plan de trabajo que se se anunció, se presentó desde la campaña y para verlo presentado ya no seas de la campaña tuvo que haberse trabajado desde antes entonces no es la respuesta desesperada, es una estrategia de política pública, es una estrategia gubernamental que por supuesto responde a Donald Trump, sí, pero también responde a una necesidad global, también responde una realidad nacional y también responde a unas ambiciones que puede tener México tomando en cuenta lo que se hizo en la primera parte de la 4T".

Por su parte, Perla Velázquez señaló que tal y como sucedió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con el respaldo de millones de mexicanos, para muestra, dijo, basta con ver lo ocurrido el pasado domingo en el zócalo capitalino.

"Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar, el mensaje que da el político, los resultados que está presentando y poco volteamos a ver a las personas. lo que están opinando lo que están diciendo y ese domingo la gente asistió con la intención de escuchar los resultados de un gobierno que le ha dado eso desde el 2018, un gobierno que sí ha procurado cumplir cada una de las promesas que ha dado en campaña, no salirse de eso, a lo mejor sí salirse, pero para aumentar cosas para ir por ese camino y no tanto para cambiar el discurso como lo hizo en su momento Felipe Calderón, que Felipe Calderón nunca dijo que iba a lanzar una guerra contra narcotráfico y tres Doritos después ya estaba lanzando una guerra contra narcotráfico".

Perla Velázquez mencionó que con el Plan México Claudia Sheinbaum busca hacer frente a la amenaza que genera la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

"A pocos días a seis días de que ya llegue una vez más Donald Trump al gobierno, vemos que se presenta un Plan México con el cual también ya se ha delineado cómo es que se va a trabajar en este segundo piso de la Cuarta Transformación, no se puede trabajar de la misma manera en que lo había hecho el Presidente López Obrador simple y sencillamente porque son dos personas distintas que están en el poder y porque sí es una misma visión, un mismo proyecto, pero las maneras que lo vayan a trabajar es algo totalmente distinto que se va a dar el sello de cada persona. Al menos con lo que veo con esta presentación del Plan México y sí atendiendo también a cada una de las respuestas después de las amenazas que suelta el Presidente electo estadounidense es pensar también en la prosperidad compartida, es pensar en un proyecto que la misma Claudia Sheinbaum empezó a anunciar previo a que a que llegara al poder no".

En tanto, Alina Duarte coincidió con sus compañeras y afirmó que el Plan México no fue presentado como respuesta a Donald Trump y recordó que este se venía planeando desde los días de López Obrador en el poder. "Yo coincido en que este no es un plano nuevo, no es respuesta a Donald Trump eso se ha venido planteando incluso desde Andrés Manuel López Obrador".

La periodista destacó el respaldo y la popularidad con la que cuenta Claudia Shienbaum tras haber cumplido sus primeros 100 días en el poder.

"El informe se da en un zócalo totalmente lleno yo la verdad es que desconocía que iba a ocurrir, como que no tenía expectativa había qué esperar toda vez que ante la ausencia de un liderazgo como lo era Andrés Manuel López Obrador era inevitable preguntarse si realmente la gente iba a acudir a este llamado a pesar de la popularidad, no necesariamente eso se transforma directamente en movilización popular. Yo creo que parte de esta continuidad ideológica-política tiene que ver con esa politización de la gente que entendió que también no era cualquier momento".

