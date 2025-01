VIDEOS ¬ Un teleférico cae en medio de la nieve en España; se reportan varios heridos

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo/EuropaPress).- Un teleférico colapsó este sábado en la estación de esquí de Astún, España, con múltiples heridos graves. Helicópteros y ambulancias acudieron al rescate.

El accidente dejó 17 personas heridas, nueve de ellas en estado crítico, según el Gobierno de Aragón.

La emergencia ocurrió al mediodía y provocó el colapso parcial de la estructura, afectando a turistas que disfrutaban de la nieve en la zona.

Miguel Ángel Clavero, director de emergencias en Aragón, explicó que el incidente fue causado por un problema técnico.

Equipos de rescate, incluidos helicópteros del Gobierno de Aragón y Navarra, bomberos y ambulancias del 061, acudieron rápidamente al lugar.

BREAKING: At least 30 people have been injured after a chair lift collapsed at a Spanish ski resort in Astún. Emergency services, including a helicopter, are on site to treat and transport the injured.pic.twitter.com/AF8dMfDWik

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 18, 2025