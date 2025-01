El dólar sube a 20.72 pesos luego de que Presidente de EU anuncia aranceles a México.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- La moneda mexicana se depreció 1.35 por ciento frente al dólar esta noche, tras las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de imponer aranceles del 25 por ciento a México y Canadá a partir del 1 de febrero.

Trump realizó el anuncio mientras firmaba órdenes ejecutivas en la Casa Blanca, donde confirmó que la medida busca reforzar su política comercial.

Aunque durante su ceremonia de juramento no mencionó el tema, más tarde adelantó que los aranceles entrarían en vigor en las próximas semanas.

En la jornada, el tipo de cambio del peso osciló entre un mínimo de 20.4470 y un máximo de 20.7190 unidades por dólar. Este comportamiento reflejó una elevada volatilidad en el mercado cambiario, impulsada por el fortalecimiento del dólar a nivel global.

🚨#BREAKING: Moments ago President Trump has just signed an executive order designating drug cartels as foreign terrorist organizations pic.twitter.com/yy9Uq4UPD0

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 21, 2025