VIDEO y FOTO ¬ El Hubble capta el retrato más grande de Andrómeda; usó 600 imágenes

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS).- El telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA ha completado el fotomosaico más grande de la galaxia de Andrómeda, que revela cientos de millones de estrellas.

Se necesitaron más de 10 años para recopilar datos para este colorido retrato de nuestra galaxia vecina y se creó a partir de más de 600 instantáneas. Este impresionante y colorido mosaico captura el brillo de 200 millones de estrellas y se extiende a lo largo de aproximadamente dos mil 500 millones de píxeles, explica la ESA en un comunicado.

En los años posteriores al lanzamiento del telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA, los astrónomos han contabilizado más de un billón de galaxias en el universo. Pero sólo una galaxia destaca como la isla estelar cercana más importante a nuestra Vía Láctea: la galaxia de Andrómeda (Messier 31). Puede verse a simple vista en una noche de otoño muy clara como un tenue objeto conforma de cigarro de aproximadamente el diámetro angular aparente de nuestra Luna.

Hace un siglo, Edwin Hubble estableció por primera vez que esta denominada "nebulosa espiral" estaba en realidad muy lejos de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a una distancia de aproximadamente 2.5 millones de años luz, o aproximadamente 25 veces el diámetro de la Vía Láctea. Antes de eso, los astrónomos habían pensado durante mucho tiempo que la Vía Láctea abarcaba todo el Universo.

Ahora, un siglo después del hallazgo de Hubble, el telescopio espacial que lleva el nombre de Hubble ha logrado el estudio más completo de este atractivo imperio de estrellas. El telescopio Hubble está proporcionando nuevas pistas sobre la historia evolutiva de Andrómeda, y parece marcadamente diferente de la historia de la Vía Láctea.

Las capacidades de imagen nítida del Hubble pueden resolver más de 200 millones de estrellas en la galaxia de Andrómeda, detectando sólo estrellas más brillantes que nuestro Sol. Parecen granos de arena en la playa. Pero eso es sólo la punta del iceberg. Se estima que la población total de Andrómeda es de un billón de estrellas, y muchas estrellas menos masivas están por debajo del límite de sensibilidad del Hubble.

Fotografiar Andrómeda fue una tarea hercúlea porque la galaxia es un objetivo mucho más grande en el cielo que las galaxias que el Hubble observa rutinariamente, que a menudo están a miles de millones de años luz de distancia. El mosaico completo se realizó bajo dos programas de observación del Hubble. En total, requirió más de mil órbitas del Hubble, que abarcaron más de una década.

Este panorama comenzó con el programa Panchromatic Hubble Andromeda Treasury (PHAT) hace aproximadamente una década. Las imágenes se obtuvieron en longitudes de onda cercanas al ultravioleta, visible e infrarrojo cercano utilizando la cámara avanzada para sondeos y la cámara decampo amplio a bordo del Hubble para fotografiar la mitad norte de Andrómeda.

