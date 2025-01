El telescopio James Webb descubre un nuevo tipo de planeta confirmado a 48 años luz

Madrid, 15 de enero (EuropaPress).- Observaciones del telescopio espacial James Webb y modelos de simulación han confirmado, a 48 años luz, un nuevo tipo de planeta diferente a todo lo encontrado en el Sistema Solar.

Hasta la fecha, se han confirmado más de cinco mil exoplanetas alrededor de estrellas distintas del Sol. Muchos exoplanetas son diferentes a cualquiera de los planetas del Sistema Solar, lo que hace difícil adivinar su verdadera naturaleza.

Uno de los tipos más comunes de exoplanetas se encuentra en un rango de tamaño entre la Tierra y Neptuno. Los astrónomos han debatido si estos planetas son planetas rocosos similares a la Tierra con atmósferas espesas ricas en hidrógeno, o planetas helados similares a Neptuno rodeados de atmósferas ricas en agua, llamados mundos acuáticos.

Estudios anteriores han sido confundidos por capas de nubes altas y espesas, que parecen ser comunes en este tipo de planetas, y dificultan el estudio de la atmósfera debajo de la capa de nubes.

Un equipo internacional de investigadores dirigido por Everett Schlawin, de la Universidad de Arizona y el Observatorio Steward, y Kazumasa Ohno, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ), utilizó el telescopio espacial James Webb para observar a través de las nubes un ejemplo de este tipo de exoplaneta conocido como GJ 1214 b.

Situado a tan solo 48 años luz del Sistema Solar, en dirección a la constelación de Ouco, GJ 1214 b es el ejemplo más fácil de estudiar de este planeta.

En lugar de una supertierra rica en hidrógeno o un mundo acuático, los nuevos datos revelaron concentraciones de dióxido de carbono (CO2) comparables a los niveles encontrados en la densa atmósfera de CO2 de Venus en el Sistema Solar. Pero todavía había muchas incertidumbres en los nuevos datos.

"La señal de CO2 detectada en el primer estudio es minúscula, por lo que se requirió un análisis estadístico cuidadoso para garantizar que fuera real", explica Ohno en un comunicado. "Al mismo tiempo, necesitábamos conocimientos físicos y químicos para extraer la verdadera naturaleza de la atmósfera de GJ 1214 b del estudio de Schlawin". Entonces Ohno tomó la iniciativa, utilizando modelos teóricos para ejecutar una plétora de escenarios hipotéticos sobre la atmósfera del planeta. De todos estos modelos, los que mejor se ajustan a los datos sugieren una atmósfera dominada por el carbono, como un "super-Venus".

