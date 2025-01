Autoridades canadienses aseguran 835 kg de cocaína del CJNG; detienen a 2 mexicanos

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Policía de Canadá informó este martes sobre la mayor incautación de cocaína en la historia del país, al asegurar más de 835 kilogramos de cocaína, con un valor estimado de 83 millones de dólares, en un operativo donde también se logró la detención de dos personas de origen mexicano.

El operativo fue el resultado de una investigación de cinco meses que comenzó en agosto del 2024 y que arrojó que existe un presunto vínculo con lo decomisado y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reveló el jefe de policía canadiense Myron Demkiw.

The TPS Drug Squad Major Projects team seized 835 kg of cocaine valued at $83 million, with critical support from @YRP, @CanBorder, @RCMPONT and @ONsafety CISO. Disrupting organized crime networks continues to be a priority to keep our streets safe. https://t.co/r1sTB1ypTE pic.twitter.com/eRwlQSsrPh

— Toronto Police (@TorontoPolice) January 21, 2025