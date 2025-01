La Selección Mexicana pierde 2 goles a 0 ante el River Plate en el Estadio Monumental

La Selección Mexicana fue paseada en el Monumental desde el primer minuto hasta el final del juego, mostrando una cara distinta a lo visto en Brasil.

Por Mario Guerrero

Ciudad de México, 21 de enero (ASMéxico).- Javier Aguirre pidió un ambiente hostil, se lo dieron y además exhibieron las carencias de sus futbolistas que por la mayoría de los lapsos del juego sólo vieron como la pelota iba de un lado a otro, por si fuera poco, River Plate se mandó puros golazos, todos imposibles para Andrés Sánchez que tuvo su debut con la Selección Mexicana.

Desde el calentamiento la hinchada de los "Millonarios" se hizo pesar con rechiflas y cánticos, pero todo se acentuó cuando sonó el himno de México que por momentos dejó de escucharse por los silbidos de los locales. Toda esta presión se trasladó a la mítica cancha del Monumental y desde el minuto siete River se fue arriba en el marcador.

Manuel Lanzini cobró un tiro de esquina desde el costado derecho, ningún zaguero mexicano la tocó en las tres oportunidades que tuvieron tras los intentos de remate de los locales, al final le quedó a Giuliano Galoppo que la prendió de zurda para ponerla en la esquina superior izquierda del arco defendido por Sánchez. Nada que hacer para Andrés que se estiró sólo para hacer más espectacular la anotación.

Termina un partido de alta exigencia en Buenos Aires. pic.twitter.com/wVOAVBIR8q — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 22, 2025

Al minuto 31 "Maxi" Meza arrancó desde medio campo, lo dejaron conducir una eternidad, le arrebataron la esférica casi al llegar a la media luna, era infracción, pero el silbante la dejó correr, la cinco la agarró Miguel Borja, media vuelta, bazucazo de derecha, otra vez al ángulo, otra vez el cancerbero fue un espectador más, que trató de hacer algo, pero ese chute ya tenía destinatario.

En el complemento poco de ambos, River bajó la intensidad, le prestó la pelota al rival, pero estos poco pudieron hacer, cuando el "Memote" Martínez y Santiago Muñoz tuvieron oportunidad de chutar a puerta, se ahorraron la chance, condujeron de más y perdieron la ventana que se les abrió.

No volveremos a ver a la Selección Mexicana hasta la siguiente fecha FIFA, que será en marzo, el Final Four, torneo que no ha podido ganar el Tricolor, es lo que tendrán en turno. El rival será Canadá el 20 del mes mencionado, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, no cabe duda de que México regresará a su zona de confort en donde será local, a pesar de no estar en sus tierras.

Partido con atmósfera distinta.#LasPostales de un intenso juego ante River Plate en el Monumental de Buenos Aires. pic.twitter.com/4cG4btbWhB — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 22, 2025

