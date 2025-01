Tren Maya lanza paquetes turísticos para Semana Santa; checa ofertas, precios y rutas

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, anunció la mañana de este jueves el lanzamiento de 10 paquetes turísticos a bajo costo para que la gente pueda planear sus vacaciones de Semana Santa en el sureste mexicano.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que gracias al éxito que tuvieron los paquetes del pasado mes de diciembre, se decidió ofrecer estas alternativas, las cuales están adaptadas a las necesidades de las y los clientes que pidieron trabajar recorridos hacia ciertos lugares.

Lozano Águila señaló que cada paquete turístico tiene un nombre especial. Por ejemplo, "Ruta de las Maravillas", relacionada con sitios en Mérida; y "Mares y Lagunas", que incluye Tulum, Bacalar y Chetumal.

El General precisó que se viaja a través de las 34 estaciones del Tren Maya; y que se visitan las 29 zonas arqueológicas de la región, los 10 catvis y los parques temáticos, como el del Jaguar, el de la Plancha y el de Nuevo Uxmal.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, expuso que también hay paquetes de cinco días y cuatro noches, y más largos de seis días con cinco noches. Uno de estos últimos va a Calakmul y otro desde Mérida hasta Tulum.

Posteriormente, mostró una comparación entre dos de los paquetes turísticos que oferta el Tren Maya y un producto similar en el mercado. "Encontramos diferencias en costo. Eso es importante porque les estamos dando la garantía de que les vamos a ofrecer el mejor precio", aseguró.

"Además, servicio de interconexión. Es decir, que si yo llego al aeropuerto, me van a transportar hacia el hotel, del hotel a la zona arqueológica, a la estación. Me muevo en el tren, llego a otra estación. Me mueven hacia el hotel. Es decir, tenemos un servicio que garantiza que van a recibir una atención de calidad y, además, un mejor precio", concluyó el encargado del Tren Maya.