ENTREVISTA ¬ La Ministra Yasmín Esquivel dice que la Corte desacata orden del TEPJF

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– La Ministra Yasmín Esquivel Mossa lamentó que la Ministra presidenta la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, no entienda que la Reforma Judicial está en proceso de implementación y bloquee el proceso electoral de juzgadores dañando así a los empleados de este poder que aspiran a volverse jueces o magistrados.

“Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene mucho qué ver en esto, y uno de los problemas que se tienen es que ella se opone total y abiertamente a la reforma, y ella misma no plantea la salida, que se le han planteado ya varias salidas por parte de las ministras y ministros y hay una negativa y hay una cerrazón para que se reanuden las actividades del Comité de Evaluación”, comentó la Ministra Esquivel a “Los Periodistas”.

Y ahondó: “Se llevó a toda la institución, el problema es para los mil 700 jueces y magistrados en los que ella no pensó, a los que tampoco les pidió su opinión para tener las políticas conductas que tuvo, conductas políticas erróneas y fallidas”.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó este miércoles al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar el proceso de selección de candidatos que serán postulados para la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio.

No obstante, la Ministra Esquivel dio a conocer en la plática con SinEmbargo Al Aire que este jueves el Comité de Evaluación del Poder Judicial determinó que no va revocar su suspensión y va a continuar con los trabajos suspendidos. “Lo que va a hacer es informar al pleno de la Corte para que intervenga y decida si es un tema donde se tiene que respetar o no la determinación del juez de distrito (que ordenó la suspensión sin tener atribuciones en materia electoral) y abrir un expediente. Esto va a llevar varios meses, por lo menos un mes, para que haya un proyecto que resuelva lo que el Comité de Evaluación está pidiendo y hace caso omiso de lo que resolvió la Sala Superior”.

“Yo veo una actitud poco proactiva de parte del pleno, de la mayoría del pleno de la Corte, en donde no quieren que continúe el proceso”, expuso la Ministra Esquivel. “Ha habido esta falta de entendimiento político por parte de la presidenta de la Corte”

Esquivel Mossa indicó que Norma Piña se ha opuesto a la Reforma del Poder Judicial de la Federación, “sin embargo, aún sigue sin comprender el momento político que estamos viviendo donde ya hay una reforma constitucional vigente, ya hay una reforma constitucional en proceso de implementación, ya hay una reforma constitucional que es válida y que ya no hay manera de que se eche atrás, lo único que se está ocasionando es que se afecten derechos de terceros y nos quedamos sin candidatos”.

Cuestionada sobre si la Ministra presidenta será juzgada por la historia por tratar de bloquear la elección judicial, la Ministra Esquivel indicó que “ya está siendo juzgada actualmente, en donde se le ve por muchísimos de los mexicanos o la gran mayoría como la persona que ha llevado al Poder Judicial a esta crisis, por esta falta de experiencia política, por esta serie de tumbos que ha dado de un lado a otro, y que no le han funcionando, que no han procedido”.

“Ahorita se está convirtiendo en una bola de nieve que cada día es más grande y cada día se complica más desde el punto de vista jurídico, procesalmente, y esto le favorece a las intenciones de ella de que esta reforma no se implemente, no se lleve a cabo, pero la reforma va, la reforma viene y esta reforma se va a llevar a cabo con la elección de los jueces el domingo 1 de junio con los candidatos del Ejecutivo, del Legislativo, y esperemos, porque yo así confío en mis compañeras y compañeros ministros que el lunes o martes estemos dándole una salida jurídica y políticamente correcta para que el comité de evaluación reanude sus actividades, porque como se prevé ahorita en este momento, no tendríamos candidatos”, puntualizó.

Yasmín Esquivel incluso reveló que ella ya planteó en julio pasado la posibilidad de la remoción de la Ministra Norma Piña al pleno de la Corte. “En una sesión privada lo plantee a mis compañeros, y les dije que los resultados al día de hoy habían sido negativos para la institución, que meditáramos y reflexionáramos la permanencia de continuar con la Ministra Norma Piña al frente del pleno, no hubo eco”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/