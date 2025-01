Por Eric Samson

Estados Unidos, 28 de enero (RFI).- En 2024, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) organizó la deportación de más de 270 mil migrantes por vía aérea. El Presidente Donald Trump quiere cuadruplicar esta cifra hasta un millón de deportaciones al año. Estas deportaciones se están organizando desde cuatro aeropuertos, entre ellos el de Harlingen, en Texas.

Tras ser detenido, un migrante sin visado o con antecedentes penales es retenido en un centro de detención. En Estados Unidos hay un centenar de centros de este tipo. Todos ellos pueden oponerse a su deportación y defender su caso ante un Juez. Esto puede llevar semanas, meses o incluso más tiempo.

Si el Juez confirma la orden de deportación, los migrantes son trasladados a los aeropuertos de Mesa, en Arizona; Alexandria, en Luisiana; San Antonio o Harlingen, en Texas, donde se ocupan de ellos agentes como Miguel Vergara, Director de Operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos: "Generalmente organizamos una docena de vuelos al día, a veces un poco más, a veces un poco menos. En general, un vuelo como el que vemos hoy se dirige a un país en específico, pero un mismo avión puede tener a personas de diferentes nacionalidades”.

Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences. pic.twitter.com/yqgtF1RX6K

— The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025