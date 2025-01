VIDEO ¬ Selena Gomez expresa su dolor por deportaciones de niños migrantes en EU.

Por Ariany Brizuela

Los Ángeles, 27 de enero (LAOpinión).- Selena Gomez lamentó y expresó su preocupación por la reciente ola de deportaciones de migrantes mexicanos, sobre todo niños, en Estados Unidos.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, que luego eliminó, expresó su pesar por las medidas tomadas por la Administración de Donald Trump.

En otra publicación en sus historias de Instagram, que también eliminó, compartió otro mensaje en referencia a su publicación anterior.

Las publicaciones de Selena ocurren días después de que se llevara a cabo una redada migratoria a nivel nacional que resultó en la detención de 956 personas, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Selena Gomez es conocida por ser defensora de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. En 2019, la actriz produjo Living Undocumented, una serie documental para Netflix sobre las historias de familias indocumentadas en Estados Unidos.

El año pasado, la también cantante compartió la experiencia migratoria de su familia en un artículo de opinión de la revista Time.

In 2019, Selena Gomez produced a Netflix documentary titled “Living Undocumented” chronicling the lives of undocumented families in the United States. She also speaks on her grandparents being Mexican immigrants. This isn’t the first time she’s spoken on this matter. pic.twitter.com/NC1AEqLJaB

— ً (@americanreqiuem) January 27, 2025