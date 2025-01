Noroña: La lista del Comité del Poder Judicial rasuró a muchos para imponer a varios

Por la mañana, Claudia Sheinbaum advirtió que el Poder Judicial recortó la lista de nombres de aspirantes a jueces, magistrados y ministros para perfilar a candidatos polémicos.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer este mediodía en conferencia de prensa que el Comité de Evaluación del Poder Judicial le dio pase directo a las mujeres que se inscribieron, porque hubo muy pocas y por el principio de paridad de género tuvieron lugar asegurado.

Esto incluye a Marisela Morales, la Procuradora del Gobierno de Felipe Calderón, así como la hija de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, Paula María Villegas Sánchez Cordero.

Además, Fernández Noroña denunció un grave conflicto de interés con respecto al amparo que se otorgó para que los tres comités de selección de candidatos para la Elección Judicial, pues los jueces fueron "juez y parte" de la decisión de suspender este ejercicio en el Poder Judicial, cuando habían sido los que llevaron el caso prácticamente hasta el final.

"Aquí están quienes no van a ir a insaculación, porque resulta que el Poder Judicial, el Comité Ejecutivo, hizo las cosas de tal manera que, por ejemplo, todas las mujeres inscritas no van a insaculación, porque mandaron un número tan reducido que todas tienen pase directo a la boleta", reveló.

"Les voy a dar algunos nombres. Están Marisela Morales, ni siquiera voy a decir qué eran, aunque es público que fue Procuradora del gobierno usurpador de Calderón. Ana María Ibarra Holguín, Dora Alicia Martínez Valero, Jazmín Bonilla García, Luzgarda Madrigal Valdés, Magda Zulema Morri, Marisela Moranes Ibáñez, Olivia Aguirre Bonilla, Paula María García Villegas Sáenz Cordero y Rosa Helena González Tirado. Métanse a Google, tómense un tecito de tila antes de ver quiénes son", declaró.

Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió este miércoles que el Poder Judicial de la Federación (PJF) recortó las listas de los casi tres mil aspirantes que participaron en la convocatoria de su extinto Comité de Evaluación para intentar ser jueces, magistrados o ministros, por lo que pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que explique al pueblo de México cómo es que se redujeron los nombres, ya que se mandaron al Senado personajes "muy polémicos".

"Ayer me enviaron una nota informativa porque enviaron finalmente creo que los nombres del Poder Judicial al Senado. No son los tres mil famosos de los que se había hablado, son bastantes menos. Entonces hoy, al rato me van a informar bien qué fue lo que envió la Corte. Hay personajes ahí muy polémicos que fueron enviados por la Corte y por lo que entiendo, pues casi, casi enviaron ya los nombres de los que van a participar, sin necesidad de la selección que pedía el Tribunal [Electoral]. Entonces habría que ver y sí preguntarle a la Corte qué pasó desde los tres mil que publicaron a los que enviaron porque supuestamente se había suspendido el trabajo de esa comisión", sostuvo.

Desde su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo cuestionó cómo es que se entregaron al Senado menos nombres del total de personas inscritas y que pasaron el primer filtro si el Comité de Evaluación del PJF, que el lunes se desintegró, no había estado trabajado por suspensiones judiciales concedidas contra el proceso electoral.

"Primero hay que informarnos bien como siempre y después que la Corte explique o la comisión, aunque ya renunciaron -cuando en realidad ya no tenían trabajo-, eso. Están obligados a la información pública de cómo fue que pasaron de tres mil al número de nombres que enviaron. ¿No que ya no estaban trabajando [los integrantes del Comité de Evaluación]? Entonces ¿qué fue lo que pasó para que enviaran estos nombres?", preguntó desde Palacio Nacional.

De igual forma, la Jefa del Poder Ejecutivo pidió explicaciones ante lo denunciado ayer por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien sostuvo que entre las y los aspirantes a ministros que se inscribieron y pasaron los filtros del Comité de Evaluación del PJ hay personajes cercanos a Genaro García Luna, el súper policía de Felipe Calderón Hinojosa, quien fue condenado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.

Noroña denuncia que PJF redujo lista de aspirantes

En una conferencia de prensa, Fernández Noroña aseguró ayer que de forma tramposa el Poder Judicial había perfilado nombres para que aparezcan en la boleta de las elecciones de juzgadores, pues explicó que si se entregaban pocos perfiles, el Senado no tendría otra que registrarlos en automático, pues no habría suficientes opciones para la tómbola.

"Como bien apuntas en la primera parte de la pregunta, tramposos como son los del Poder Judicial nos hicieron la maldad de perfilar a sus candidaturas como candidaturas en realidad con pase directo porque si no hay el número para insacular, en realidad habría que registrarlos. Desde ayer alguien en la noche alguien me alertó de esta situación sobretodo para la Corte", explicó.

"Por ejemplo... no bueno... ¿Para qué digo? Porque luego van a acusarme, porque además como es mujer van a acusarme de violencia política de género, pero hay algunos perfiles que no deberían estar y que los validó el Poder Judicial en una primera etapa. Ya no pasaron por entrevista, pero aunque pasaran, porque sólo el número. Los ayudaron, los encaminaron para que sean candidatos", añadió Fernández Noroña.

¿Qué perfiles seleccionó el Comité de Evaluación del PJF?

Antes de que suspendiera sus tareas, el Comité de Evaluación del PJF únicamente seleccionó a 25 aspirantes a ministras o ministros de la SCJN, pese a que debió presentar 90 prospectos y de ahí insacular a 27. De la lista, nueve son mujeres y pasarían automáticamente a la boleta. Ellas son:

Ana Maria Ibarra Olguín Dora Alicia Martínez Valero Jazmín Bonilla García Lutgarda Madrigal Valdez. Magda Zulema Mosri Gutiérrez Marisela Morales Ibáñez Olivia Aguirre Bonilla Paula María García Villegas Sánchez Cordero Rosa Elena González Tirado

Entre dichos nombres, destaca Maricela Morales Ibáñez, quien primero encabezó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y luego se desempeñó Procuradora General de la República durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En ese periodo, se llevaron a cabo investigaciones cuestionadas y presuntos montajes encabezados por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Morales ha sido señalada de presuntamente tener conocimiento del operativo "Rápido y Furioso", en el que más de dos mil armas ingresaron ilegalmente a México desde Estados Unidos, y terminaron en manos de grupos criminales como los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, mientras ella ocupaba un cargo clave en la SIEDO.

Estos son los otros perfiles que sí pueden ser insaculados por el Senado:

Aarón Richarte García

Ángel Mario García Guerra

Carlos Pérez Vásquez

Cesar Enrique Olmedo Piña

Edgar Corzo Sosa

Giovanni Azael Figueroa Mejía

Guillermo Pablo López Andrade

Jaime Allier Campuzano

Jaime Salvador García González

Jorge Jiménez Jiménez

Mauricio Ricardo III Tortolero Serrano

Oswaldo Salvador Sosa Serrano

Ricardo Alfredo Sodi Cuellar

Ricardo Garduño Pasten

Ricardo Jesus Sepúlveda Iguiniz

Sergio Javier Molina Martínez